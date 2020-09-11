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В МВФ напомнили Украине о борьбе с коррупцией и не назвали дату нового транша

11.09.2020 / 14:53
Создание эффективной системы противодействия коррупции было важнейшим элементом взаимодействия МВФ с Украиной в последние годы.

Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice) на брифинге в четверг, 10 сентября, отказавшись напрямую комментировать решение Конституционного суда в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Поддержание независимости, целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупцитонного суда (ВАКС) - ключ к структурным реформам и переходу к более сильному и справедливому росту, предварительное условие текущей программы поддержки МВФ", – сказал представитель Фонда.

По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand by продолжаются.

"Я не могу дать даты миссии по первому (ее) пересмотру", – сказал Райс.

Как сообщалось, МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

"Новая программа направлена на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать возвращение Украины к росту после завершения кризиса", – отмечалось в релизе МВФ.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины.

Источник

транш, МВФ
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