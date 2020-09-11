Украина поднялась в мировом рейтинге экономической свободы

Соответствующий рейтинг обнародовал Fraser Institute.

Украина поднялась в рейтинге на четыре позиции - с 135 на 131 по таким показателям, как размер правительственного контроля, надежность валюты и свобода международной торговли.

Вместе с тем Украина все еще остается в наиболее экономически несвободной группе и является единственной присутствующей там европейской страной.

Рейтинг возглавили Гонконг и Сингапур, а на последнем месте 162 оказалась Венесуэла.

Рейтинг Экономическая свобода в мире - 2020 базируется на данных 2019 года и измеряется по критериям: уровень личного выбора, возможность выхода на рынки, защита частной собственности, верховенство права и пр.

Как сообщалось, в прошлом году Украина заняла 135 место в рейтинге.

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