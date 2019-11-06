Проект Госбюджета готов ко второму чтению в ВР. Что изменилось?

Как и обещала накануне министр финансов Оксана Маркарова, подготовленный ко второму чтению документ несколько отличается от предыдущего варианта, внесенного Правительством в парламент в середине сентября. Но речь идет, в основном, о "косметических" изменениях в структуре доходной и расходной частей, а не о новых подходах к формированию государственной сметы, на чем настаивали некоторые эксперты и оппозиционные политики. Хотя, по большому счету, это неплохо. Во всяком случае, лучше, чем рисовать "радужные", но нереальные планы. Ведь, о каком бы стремительном экономическом росте страны нам не мечталось, нужно рассчитывать на то, что имеем. Поэтому разработчики проекта Основного финансового документа страны и не ставили перед собой и страной нереальных задач - наподобие "догнать Польшу".

Зато, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, пытались заложить основу для того, чтобы постепенно сокращать долговую нагрузку на бюджет, отказываться от новых займов, сохранить приоритетность сферы безопасности и обороны, стимулировать экономическое "пробуждение" страны и деловую инициативу трудоспособных и продолжать поддерживать малоимущих. Недаром же смету следующего года назвали "Бюджетом развития и безопасности людей". Так что там с безопасностью, экономическим развитием и другими ключевыми сферами?

"Идеологическая" и финансовая основа проекта Бюджета-2020

"Расходы Госбюджета в подготовленном ко второму чтению варианте документа решили увеличить на 15 миллиардов гривень - до 1 триллиона 195,3 миллиарда", - сообщили участники презентации. При этом ожидаемые доходы, по словам министра финансов Оксаны Маркаровой, вырастут на 13 млрд. В основном, благодаря дополнительным доходам от легализации игорного бизнеса и реализации других поддержанных парламентариями инициатив президента и правительства: законов о концессиях, приватизации, выравнивании правил игры на таможне, создании уполномоченных экономических операторов, об общем режиме транзита. В то же время, предусмотрены ли какие-то компенсаторы в случае полного прекращения транзита через украинскую территорию российского газа, ни премьер, ни глава Минфина не уточнили. А коллеги-журналисты задать им этот вопрос не успели - очевидно, потому, что участники презентации рассчитывали "отстреляться за час" и "спешили по неотложным делам".

Как никто не обратил внимание и на то, что на самом деле расходная часть сметы возросла не на 15, а на 25 миллиардов гривень. Поскольку в обнародованном на сайте Верховной Рады проекте документа, который выносился на первое чтение, находим такие цифры: "Расходы Государственного бюджета Украины в сумме 1.170.002.547,9 тыс. гривень, в том числе расходы общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 1.044.356.065,1 тыс. гривень и расходы специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 125.646.482, 8 тыс. гривень). То есть, тогда планировалось, что общие расходы составят чуть более 1 триллиона 170 миллиардов, а доходы - примерно 1 триллион 079 миллиардов гривень. Будем надеяться, в ближайшее время в Минфине разъяснят, почему возникла такая нестыковка. Главное же, чтобы примерно на такую же сумму возросла и доходная часть сметы, чтобы запланированный предельный дефицит бюджета в 95 миллиардов гривень (2,09% ВВП) не рос. Иначе будут дополнительные проблемы на переговорах с Международным валютным фондом. А пока журналисты, пишущие о правительственной презентации, оперируют только цифрами, которые обнародовала накануне Маркарова: доходы Госбюджета, по ее данным, составят не более 1 триллиона 93 миллиардов гривень. А это уже - 102 "дефицитных" миллиарда!.. Не станет ли это препятствием для переговоров с МВФ?

Попутно отметим, что сейчас в переговорном процессе, по словам чиновников, никаких "проблем". Информация некоторых СМИ о якобы переносе подписания меморандума о сотрудничестве "до лучших времен" - лишь слухи. Как уточнила Оксана Маркарова, переговоры идут даже с опережением: если в прошлом году Украина и МВФ договаривались о краткосрочной программе сотрудничества на протяжении 4 месяцев, то теперь общение правительства с руководством Фонда по более объемной трехлетней программы продолжается менее двух.

В то же время главная задача на следующий год - не столько получить новые займы, сколько рассчитаться с прежней задолженности. Ведь на 2019-2021-й приходится пик этих расчетов. Поэтому только на обслуживание госдолга в проекте бюджета-2020 предусмотрели более 141 миллиарда гривень. Всего же в 2020-м Украине предстоит выплатить кредиторам более 430 миллиардов (в том числе, более 290 - в качестве "тела" полученных в разное время займов). Это меньше, чем в текущем году - всего 460 миллиардов - но все равно много. По словам Алексея Гончарука, чтобы рассчитаться с долгами, стране придется потратить каждую третью заработанную гривню.

Как планируем зарабатывать?

А вот рассчитывать на существенный рост "государственных заработков" пока явно не приходится. Обеспечить сбалансированность бюджета в правительстве планируют, прежде всего, путем снижения административных расходов, эффективности взимания налогов, борьбы с коррупцией и контрабандой, сокращения "теневого" сектора экономики. А вот повышать налоги правительство не планирует, - заверил Алексей Гончарук. Хотя и признал: парламент может "точечно" доработать налоговое законодательство. Но это не означает никакого увеличения фискального бремени для честного бизнеса. Наоборот - премьер прогнозирует, что благодаря инициативам правительства и взвешенной монетарной политике НБУ уже в следующем году для отечественного бизнеса станут доступны кредиты под 10-12% годовых. То же касается и намерений создать прозрачные условия для внутренних и зарубежных инвесторов. Премьер сообщил, что поручил Минюсту "раз и навсегда решить проблему рейдерства, когда через государственные реестры у людей фактически отбирают собственность".

Вряд ли можно рассчитывать в 2020-м и на рост поступлений от возможного открытия земельного рынка. Как напомнила Оксана Маркарова, согласно Бюджетному кодексу, полученные от продажи земли средства не будут попадать напрямую в доходную часть бюджета, как и деньги от приватизации (ожидаемые поступления - 12 миллиардов гривень) и другие "нерегулярные" прибыли. Государство использует этот ресурс для уменьшения займов и расчетов с долгами. Но это - тоже очень важно, потому что позволит существенно сократить расходы на обслуживание долга в 2021-м и последующих годах.

Что же касается бюджета-2020, то часть дополнительных средств, по словам премьера, получим благодаря сокращению расходов на обслуживание деятельности правительства и других органов центральной власти - на 10%. Звучит вроде бы красиво. Но речь идет об экономии максимум нескольких сотен миллионов гривень, которые особой "бюджетной погоды", как говорится, не делают. Примерно еще столько же (или даже меньше) удастся сэкономить на изменении модели работы районных госадминистраций и сокращении почти 20 тысяч местных чиновников, как недавно анонсировал глава правительства. Премьер надеется, что реформу децентрализации, которая длится годами, в ближайшие месяцы доведут "до логичного завершения" и по всей стране создадут состоятельные громады, что значительно снизит потребность в услугах, которые сейчас предоставляются на районном уровне. Единственным более-менее реальным источником дополнительных бюджетных поступлений является ожидаемое ежегодное пополнение госказны благодаря легализации игорного бизнеса. Но и это пока - "шкура не убитого медведя": соответствующий закон еще не принят парламентом.

Во время презентации бюджетного законопроекта также стало известно о некоторых изменениях макропоказателей, из которых специалисты исходили при подготовке документа. Если, представляя предыдущий вариант документа, министр финансов Оксана Маркарова говорила об учете курса "28 гривен 20 копеек за доллар к концу следующего года", то теперь она назвала "средний годовой показатель в 27 гривень". То есть, расчетный предельный показатель на декабрь 2020-го, очевидно, не превышает 27,5-27,7 гривень за доллар. А более крепкий, чем планировалось ранее, курс - при всех плюсах для нас с вами, рядовых граждан, - несет определенные угрозы для экспортно-ориентированных отраслей отечественной экономики и для выполнения доходной части бюджета в целом. В частности, из-за недополучения средств от работы таможни и налоговой, ведь многие акцизы у нас "привязаны" к евро или доллару. Как рассчитывают компенсировать "недобор", участники презентации также не сообщили. Зато они довольно подробно рассказывали о планах по разделу "бюджетного пирога". Поэтому далее - о "магистральных" направлениях использования государственных средств.

1. Национальная безопастность и оборона

Объемы финансовой поддержки обороноспособности украинского государства в 2020-м станут самыми большими за время независимости. На эти цели пойдет 5,45% прогнозируемого ВВП. Это - 245,8 миллиардов гривень. Почти половину этих средств - 116 миллиардов (по сравнению со 102-мя в прошлом году) получит Министерство обороны. Приоритетом в следующем году станут развитие и закупка вооружения и военной техники. Среди прочего, на это используют по меньшей мере 9 миллиардов гривень госгарантий. Также, по словам министра обороны Андрея Загороднюка, на оборону направят часть средств Министерства экономического развития - 2,4 миллиарда гривень, которые пойдут на производство боеприпасов.

А за счет средств, которые в следующем году поступят для нужд МВД, запланировали обновить парк пограничных кораблей. За три года вместе с французскими партнерами построят 20 сверхсовременных катеров для нужд Госпогранслужбы. 25% заказов обещают разместить на отечественных судостроительных предприятиях.

В целом же финансирование МВД увеличится на 12,4% - до 93 миллиардов гривень. Замминистра Антон Геращенко сообщил о планах повысить заработные платы сотрудников Национальной полиции и Нацгвардии на 10%, Государственной пограничной службы - на 15, ГСЧС - на 14, Государственной миграционной службы - на 6%. Часть средств используют на финансирование проекта по подготовке 3200 полицейских офицеров громад и обеспечение их необходимым оборудованием. Речь идет о новом качестве услуг в сельской местности участковыми нового типа. Помогут правоохранителям и с жильем - если в этом году, к примеру, благодаря программе льготного ипотечного кредитования жилье получат 1500 семей полицейских и спасателей, то в следующем году таких будет не меньше 2 тысяч.

А еще Геращенко анонсировал создание новой системы киберзащиты и оперативного реагирования на правонарушения. И пообещал "прорыв" в работе системы фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, что должно привести к снижению уровня смертности на дорогах.

2. Социальное обеспечение

Общие расходы на социальную сферу в следующем году составят почти 300 миллиардов гривень. В частности, почти 10% бюджетных расходов (более 172 миллиарда) пойдут на преодоление дефицита Пенсионного фонда. Но показатель дефицита все равно возрастет на 3% (более 5 миллиардов гривень) по сравнению с нынешним годом. При этом повышение размера пенсионных выплат будет минимальным - большинство украинских пенсионеров могут рассчитывать разве что на несущественный «довесок» в связи с ежегодной индексацией. Соответствующий перерасчет, по закону, должны сделать в марте. Зато пенсионерам, старше 80 лет, на 670 гривень повысят ежемесячные надбавки на уход. Всего на это пойдет 806 миллионов гривень.

А вот от повышения в следующем году минимальной зарплаты правительство не отказывается. Как и предполагалось в первоначальном варианте бюджета, этот показатель вырастет до 4723 гривень (на 550 больше чем в 2019-м).

Власть также не отказывается от программы субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Для этого в проекте предусмотрели 47,6 миллиарда гривень. И хотя это меньше, чем в нынешнем году (свыше 55 миллиардов), но министр социальной политики Юлия Соколовская заверила: вполне хватит. Сэкономить рассчитывают благодаря лучшему администрированию выплат и их верификации. Хотя условия получения субсидий, несмотря на слухи, обещают не менять: малообеспеченная украинская семья не должна платить за квартплату более 15% совокупного дохода. Наоборот - перечень категорий, которые могут рассчитывать на государственную "субсидиальную" поддержку, расширили, в частности, внеся в него детские дома семейного типа.

3. Сфера здравоохранения

“Наша задача – не потерять ни одного жизни, которую можно спасти", - отметил Алексей Гончарук. Поэтому приоритетным, по его словам, должно стать развитие системы экстренной медицинской помощи. Ведь из-за недостатков в работе этой службы Украины продолжает терять сотни жизней, когда медики поздно приезжают на вызовы в случаях инфарктов, инсультов и ДТП. Поэтому Кабмин хочет, чтобы в 2020 году экстренная медицина получила 1,9 миллиарда гривень. Для медиков хотят приобрести минимум 470 новых карет скорой помощи (900 миллионов) и оборудовать не менее 25 современных отделений оказания экстренной помощи населению (примерно 1 миллиард). Также государство будет компенсировать гражданам стоимость родов, лечения инсульта / инфаркта и тому подобного. Финансирование программы "Доступные лекарства" обещают увеличить в три раза (до 3,3 миллиарда гривень). При этом в три раза расширят и перечень лекарственных средств, по которым она действует. Обещают увеличить финансирование на закупку услуг по лечению украинцев за рубежом - речь прежде всего о трансплантации органов (1,09 миллиарда гривень).

На закупку лекарств и медицинских изделий для больниц в 2020 году предусмотрено 9,7 миллиарда, в полтора раза больше, чем в 2019-м.

Всего проектом бюджета-2020 предусмотрено, что расходы на медицину превысят 113 миллиардов гривен - на 150 миллиардов больше, чем в нынешнем году.

4. Образование

Ко второму чтению проекта бюджета-2020 правительство предлагает повысить расходы на зарплаты учителям на 3,75 миллиарда гривень. Еще 3,5 миллиарда, как отметила министр финансов Оксана Маркарова, пойдет на создание опорных школ. В частности, Кабмин предлагает впервые профинансировать на эту сумму программу "Состоятельная школа для лучших результатов". 1,4 миллиарда пойдут на программу "Новая украинская школа" (на 200 миллионов больше, чем в 2019 году). Еще 259 миллионов предусмотрели на развитие учебно-практических центров профтехобразования.

И "главная" новость для сельских педагогов: в 2020-м впервые выплатят ежегодную денежную поддержку для молодых учителей (стаж до 10 лет), чтобы повысить престижность, поддержать и стимулировать молодежь преподавать, в частности в сельских школах. Сумма такой выплаты - 21 тысяча гривень на одного человека.

В целом же на финансирование образования планируется потратить 145,1 миллиарда гривень - на 12,7% больше нынешнего показателя.

Некоторые другие важные с точки зрения правительства расходы:

на дорожную инфраструктуру - 73,7 миллиарда гривень из Дорожного фонда (еще минимум 5 миллиардов рассчитывают привлечь из других источников, в частности, в рамках технической помощи от международных доноров),

на Государственный фонд регионального развития - 7,4 миллиарда гривень,

на фонд социально-экономического развития регионов - 2 миллиарда,

на национальные инвестпроекты - 1,8 миллиарда (еще 22,6 миллиардаь планируют получить от международных партнеров),

на креативные индустрии и развитие культуры - 5,1 миллиарда гривень,

на программу мобильности молодежи (впервые) - 500 миллионов,

на раскрытие туристического потенциала страны (впервые) - 240 миллионов,

на проведение местных выборов - 2 миллиарда 154 миллиона гривень.

Добавим, что ключевые программы премьер пообещал представить отдельно. Правда, не уточнил, произойдет ли это в ближайшее время, или уже после того, как Верховная Рада утвердит окончательный вариант Государственного бюджета-2020.

Владислав Обух, Киев

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