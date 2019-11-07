Страсти по олигархам: разберется ли новая власть с пирамидой Олега Бахматюка?

Каждая новая власть обычно начинает с того, что обещает решить что-то с олигархами и вернуть украденное народу. Предыдущий президент и его команда начинали с того же, однако за истекшую пятилетку правления лишь крепче подружились с теми, у кого денег куры не клюют. Ни один из украинских мультимиллионеров своих средств в пользу бюджета не лишился даже в малой мере. Одним из тех, кому при Петре Алексеевиче удалось выйти сухим из воды, оказался Олег Бахматюк, известный в стране «яичный король».

Пилите, Шура, яйцо золотое

Сперва, впрочем, появилась надежда на то, что Порошенко раздаст всем сестрам по серьгам. После того, как Нацбанк подсчитал и озвучил сумму, которую на начало 2017 года Олег Романович был должен кредиторам, вкладчикам, госбюджету и партнерам по бизнесу – а именно 38 миллиардов гривен – разразился шумный скандал. На более, чем десяток миллиардов, потянуло рефинансирование НБУ рухнувшего банка «Финансовая инициатива» - уже второго учреждения горе-банкира. Уразумев, что возврата денег не будет, Нацбанк решил требовать возбуждения уголовного дела за «хищение в особо крупных размерах» и начал искать способы принудительного погашения задолженности за счет имущества его корпорации «Ukrlandfarming». Олигарх смущаться и молчать не стал – обратился с открытым письмом к президенту Порошенко, в котором потребовал защитить его от злого НБУ. Именно Нацбанк олигарх в итоге обвинил в банкротстве своих банков КБ «Финансовая инициатива» и ПАО «VAB».

Неизвестно, каким образом Олегу Романовичу удалось подобрать ключик к сердцу Петра Алексеевича (злые языки поговаривают о финансовой заинтересованности главы государства в благополучии Бахматюка), однако с тех пор жизнь у него стала налаживаться. Дела против олигарха принялись спускать на тормозах, позднее экс-генпрокурор Юрий Луценко забрал дело у Национального антикоррупционного бюро и передал в Нацполицию. Там же все дела против яичного короля закрыли.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил о сговоре между Олегом Бахматюком и министром Аваковым, а в политических кругах заговорили о полноценном «зонтике», который раскрыл над горе-банкиром Петр Порошенко. Причины пересудов вполне очевидны – помимо закрытия уголовных дел олигарх стал получать дотации на свое аграрное предприятие. В общей сложности за 2017 и 2018 годы госбюджет пополнил карманы яичного короля на миллиард гривен.

Депутат Сергей Лещенко писал о сговоре между Порошенко и агропромышленными олигархами — Бахматюком и Юрием Косюком. Скандал возник вокруг госпомощи «отечественным сельхозпроизводителям» на сумму в четыре миллиарда гривен, большую часть которой получили в итоге предприятия «Авангард» (Бахматюк) и холдинг «Мироновский хлебопродукт» (Косюк). И это при том, что в последние годы угодья Бахматюка только сокращаются, поскольку селяне отказываются сдавать ему в аренду свои земельные паи.

Олег Романович так привык получать бонусы от государства, что после смены власти попытался их выпросить и у нового правительства. В июне Бахматюк на всю страну жаловался Максиму Нефедову, тогда еще замминистру экономического развития, на неэффективные дотации, требуя чего-то более приятного. Например, льготного кредитования под 1% сроком на 30 лет.

Впрочем, пришедшая на смену Петру Порошенко власть, очевидно, не настроена дотировать из казны финансовую пирамиду Олега Бахматюка. Для начала ему стоит начать возвращать многочисленные долги. Деньги вкладчикам и клиентам обанкротившихся банков - «VAB» и «Финансовая инициатива» (21,7 млрд грн), выведенное в офшоры рефинансирование НБУ (10,9 млрд грн), взятые и невозвращенные кредиты государственных финучреждений (5,3 млрд грн), непогашенные обязательства перед международными инвесторами (1,1 млрд грн).

Гол, бос, сокол

Любопытно, что при этом сам Олег Романович представляется в декларациях едва ли не нищим. Согласно официальным данным, с 2014 по 2017 год он обеднел с $2,676 млрд до $183 млн. Более свежих данных о капиталах олигарха попросту нет, поскольку он не утверждает себя подачей деклараций. Точнее, старается спрятать концы в воду, не привлекая к себе излишнего внимания.

Именно с этой целью Олег Бахматюк тратит довольно приличные суммы на то, чтобы обелить свое имя в интернете – ставит на новостные ресурсы так называемую «джинсу», то есть проплаченные новости без плашки «реклама». Так он надеется «забить» хорошими новостями сведения о своих долгах и аферах. А вспомнить есть что. С именем Олега Бахматюк связывают множество скандалов и афер. Перечислим лишь некоторые из них.

2003 год. Бахматюк взял и не отдал кредит банку «Аваль», который брал на реконструкцию недавно приобретенной фабрики «Авангард». Средства в итоге ушли на покупку новых птицефабрик, поскольку купить их за свои начинающий аферист не мог – сложно было объяснить происхождение.

2004. Объединив усилия с губернатором Ивано-Франковской области, Олег Бахматюк нажил неплохой капитал на газификации сел. Его фирмы, включая ООО «Карпатская нефтяная компания», отлично распилили более четырехсот миллионов гривен, выделенных из бюджета, и еще столько же, если не больше, собрали с населения. На собранные средства Бахматюк купил активы нескольких облгазов, которые позже продал Дмитрию Фирташу.

2006-2008 год. Олег Бахматюк взял 137 миллионов гривен в кредит, получив от государства компенсацию по процентам на них. Средства должны были пойти на перестройку птицефабрики «Чернобаевская», но в итоге большая их часть осела в офшорках.

2010 год. Бахматюк разместил на Лондонской фондовой бирже пакет еврооблигаций на 200 миллионов долларов, которые не погасил до сих пор.

2011 год. «Ukrlandfarming» взял пятилетний синдицированный кредит в размере 600 миллионов долларов у Deutsche Bank и «Сбербанка России» для строительства новых птицефабрик. В итоге Бахматюк их так и не вернул, а деньги потратил на покупку других сельхозкорпораций. В том же году лон купил и довел до банкротства в США компанию «Omtron USA» - и остался должен по искам, поданным американскими фермерами. То же самое он проделал с купленном в Штатах компанией «Townsend». В итоге Бахматюку запретили въезд в США.

2012-2013 годы. «Ukrlandfarming» разместил еврооблигации на полмиллиарда долларов под 11 % годовых. Вместо погашения облигаций долги по ним были повешена на банки «Финансовая инициатива» и «VAB», которые затем обанкротили.

Но особенно развернулся Олег Романович во времена Виктора Януковича, заработав миллиарды на аферах с возмещением НДС. В общей сложности из госбюджета Бахматюк получил около восьми миллиардов гривен незаконного возмещения НДС. В 2015 году, уже после Майдана, на яичного короля возбудили уголовное дело, и следствие без труда установило тот факт, что фирмы Бахматюка экспортировали продукцию через офшорки по завышенным ценам, искусственно завышая суммы НДС. Но и это уголовное дело по указке вышестоящего в итоге было закрыто.

А сам Бахматюк сосредоточился на банковских аферах. Через свои банки яичный король привлекал под высокие проценты депозиты физлиц, после чего кредитовал свои же аграрные предприятия, выводя средства вкладчиков на офшорные счета по месту регистрации агрохолдингов. После этого недостающие средства одалживал в виде рефинансирования у Нацбанка и снова выводил их в офшоры.

В разгар банковского кризиса после Революции достоинства Олег Бахматюк так увел из умирающего банка сотни миллионов – несмотря на постановление НБУ о запрете досрочного возврата вкладов связанным лицам банков.

С именем Бахматюка также связана масса скандалов с экологией. Жители многих сел, возле которых расположены фабрики Бахматюка, бьют во все колокола – ведь куриный помет, дохлые куры и просроченные яйца в итоге оказываются свалены едва ли не под их домами.

Новым прокурором по старым делам

Впрочем, появился шанс на то, что с новой властью у Олега Бахматюка договориться не получится. В экспертной среде поговаривали, что он пытался наладить контакт с Владимиром Зеленским, спонсируя партию Смешко и обещая в случае победы создать коалицию с провластной партией. Однако фаворит Бахматюка в итоге на выборах провалился и золотой акции у олигарха не оказалось.

Очевидно, теперь яичного короля защищать в верхах особо некому, поэтому на днях уголовное дело по «VAB-банку» вернули в Национальное антикоррупционное бюро. Речь идет о 5,5 миллиардах гривен.

В начале октября Печерский районный суд города Киева вновь начал рассмотрение заявления НБУ о возобновлении дела о взыскании задолженности по предоставленным Бахматюку кредитам. Поскольку поручитель, как оказалось, не выполнил взятые на себя обязательства по договорам поручительства. Национальный банк в течение 2015-2017 годов неоднократно обращался в суд, чтобы взыскать долг в судебном порядке. Судебная тяжба длится который год, поскольку связанная с Олегом Бахматюком компания Quickcom Limited зарегистрированная на Кипре, тормозит ход дела поданным в Хозяйственный суд города Киева исками о расторжении кредитных договоров с Национальным банком.

Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что дело в Бюро вернул лично генпрокурор Руслан Рябошапка. Он же отменил постановление о закрытии дел-клонов этого производства.

Совсем недавно разгорелся еще один скандал – журналисты раскопали связь группы компаний «Ukrlandfarming» Бахматюка с крымскими компаниями.

Речь идет о двух компании – «Чернышевское» («Чернишевське») и «Аграрно-торговая фирма Макон и Компания» («Аграрно-торгова фірма Макон і компанія»). Обе зарегистрированы в Крыму, не находятся в процессе прекращения и согласно украинскому реестру, по состоянию на 1 октября, входящих в группу компаний яичного короля.

В то же время, Единый государственный реестр юридических лиц России тоже содержит информацию об указанных компаниях. Однако там указано, что с 2018 года основателем этих крымских компаний — «Чернышевское» и «Аграрно-торговая фирма Макон и Компания» — является кипрская компания «Менитум Трейдинг Лимитед». Последняя в ноябре 2017 года была основателем еще одной компании из группы «Ukrlandfarming» «Агротерминал Констракшн».

Так или иначе, новая власть анонсировала намерение пополнить госбюджет украденными средствами. А значит, вполне вероятно, попробует забрать выведенные из казны миллиарды у невъездного в Штаты, но отлично себя чувствующего в Украине Олега Бахматюка. В противном случае, к ней самой возникнет масса вопросов у налогоплательщиков, чьи средства много лет подряд оседали в карманах ушлого яичного короля.

Анна Голич, ForUm