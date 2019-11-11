Отмена пенсий в Украине: правда ли это, и как жить без них

Несмотря на то, что, по словам самого Милованова, тезис был брошен как "предложение к дискуссии о том, какая налоговая система нам нужна", многие расценили это как предупреждение о том, что вместе с ЕСВ будут отменены и пенсии. Поскольку львиная доля ЕСВ идет именно как взнос работающих людей в Пенсионный фонд.

Эксперты попытались разобраться, действительно ли отмена ЕСВ означает отмену пенсий? И возможно ли такое в принципе?

Пенсии платят не во всех странах

Начнем, пожалуй, с того, что такое ЕСВ и что такое пенсии.

Пенсионная система Украины досталась нам в наследство от СССР и не менялась за всю историю независимой Украины. А вот единый социальный взнос существовал не всегда. Его ввели в 2011 году, и он объединил в себе четыре взноса, которые существовали до этого: в Пенсионный фонд, в фонд страхования на случай безработицы, фонд страхования по временной утрате трудоспособности и фонд страхования от несчастных случаев на производстве. Соответственно, ЕСВ – это не только пенсии, но еще и больничные, выплаты по безработице и в связи с несчастными случаями на производстве (но интересно, что никто не связал возможную отмену ЕСВ с вероятной отменой больничных и других перечисленных выплат).

Надо отметить, что ЕСВ – это не налог, а разновидность страхования. А точнее, вид социального страхования. Разница между налогом и страховкой заключается в том, что налог человек или организация платят безвозвратно, а страховые взносы рано или поздно возвращаются к плательщику (в зависимости от условий страхования). Так, пенсионные взносы, или пенсионное страхование, возвращается к плательщику в виде пенсий. Именно поэтому пенсиями правильно называть именно те выплаты, которые получает человек, делавший на протяжении ряда лет страховые взносы именно на эти цели. А вот те, кто по каким-то причинам не работал либо работал без официального трудоустройства и не делал отчислений в Пенсионный фонд, по достижении пенсионного возраста получают не пенсии, а социальную помощь от государства. Как и люди с инвалидностью, и ряд других категорий.

Социальное страхование в том или ином виде существует во всех странах. А вот такой его подвид, как пенсионное страхование и, соответственно, пенсии – далеко не везде. Обычно, перечисляя страны, где пенсий нет вообще, называют такие, мягко говоря, слабо развитые государства, как Танзания, Афганистан, Нигер и ряд других. К ним принято добавлять и те страны, в которых пенсии получают менее 10% населения: Гамбия, Таиланд, Пакистан, Индия, Китай… Но на самом деле стран, в которых не существует пенсионных выплат, гораздо больше. И среди них есть те, которые "слаборазвитыми" не считаются. Например, Грузия.

Пожилые люди в Грузии получают деньги по достижении пенсионного возраста. Однако это не пенсии (в смысле, не возврат страховых выплат), а социальная помощь от государства. Система накопительных пенсий (то есть пенсионных отчислений) была там введена только в этом году.

"Грузины в какой-то момент поняли, что у них не хватает средств на выплату пенсий. Солидарная страховая система не очень хорошо работала, и еще при Кахе Бендукидзе они отменили аналог нашего ЕСВ и выплату пенсий. При этом они очень существенно уменьшили и количество налогов, и объем. И стали платить незащищенным гражданам определенные суммы просто из бюджета. Мы разговаривали с Джабой Эбаноидзе, который тогда возглавлял службу доходов Грузии, и он говорил, что эта реформа была довольно успешной. Для людей, у которых раньше пенсии были мизерные, назначение социальной выплаты из бюджета стало определенным решением проблем. Плюс после уменьшения налогообложения экономика страны стала достаточно белой", – рассказывает экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Не ЕСВ единым

Вообще, моделей пенсионного обеспечения, а также источников сбора денег на пенсии и социальные выплаты существует великое множество. Причем аналогов нашего ЕСВ довольно мало (разве что в Великобритании социальные налоги и отчисления собираются в "один котел"). Зато во многих европейских странах деньги на гарантированные пенсионные (социальные) выплаты собираются не в виде страховых отчислений, а как налоги с работодателей и работников. А уж социальное страхование является обязанностью или правом только работающих граждан.

Собственно, о похожей системе, по всей видимости, и говорил министр экономразвития: отменить обязательный социальный взнос, компенсировав его налогами.

"Я понимаю, что сегодня это невозможно, но я бы рассмотрел такую ​​налоговую реформу.

1. Отменить ЕСВ.

2. Максимально снизить налог на доход физических лиц.

3. Для компенсации поднять налог на недвижимость.

4. Также для компенсации поднять налог на землю и другие активы.

5. Улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы.

6. Не трогать НДС. Улучшить сбор.

7. Продолжать детенизацию экономики прямыми и косвенными методами.

8. Оказывать государственную поддержку бизнесу только при условии работы в белую и создании достаточного количества рабочих мест", – написал министр.

Пенсии напрямую из бюджета: возможно ли это в Украине

В настоящее время многие государства меняют либо ищут новые формы пенсионного обеспечения своих граждан. Продолжительность жизни растет, нации стареют. Солидарные системы пенсионного обеспечения, когда работающие за счет отчислений со своих зарплат должны "кормить" пенсионеров, изживают себя повсеместно. В Украине, к тому же, наблюдается отток трудоспособного населения. Поэтому уже сейчас чуть ли не половина пенсий, выплачиваемых украинским пенсионерам, – это фактически какие-то налоги. Например, за 2018 год собственные доходы Пенсионного фонда (от ЕСВ) составили 202 млрд грн, а 150 млрд Фонд получил в виде дотаций из госбюджета, который наполняется преимущественно за счет налогов.

"Возможно, и Украине придется идти по грузинской модели, потому что Пенсионный фонд вечно дефицитный, а ЕСВ и налог на доходы физических лиц, которые в сумме составляют 41,5% зарплат, – это существенная причина тенизации экономики. В Украине работника не волнует, какие налоги платит с его зарплаты работодатель. Он это не ценит. Его волнует исключительно то, сколько он получит на руки. В отличие от цивилизованных стран, где все давным-давно привыкли платить налоги самостоятельно. В мире часто граждане платят налоги на доходы физических лиц раз в год, включая налоги с зарплаты, с других доходов. И если работодатели выполняют функцию агента, то только частично, на минимальную ставку. Сейчас в Украине рассматривается возможность существенно уменьшить налогообложение зарплат. Например, перестать брать ЕСВ и платить пенсию из бюджета. А вместо ЕСВ поднять налоги, которые сложнее спрятать. Например, можно поднять налог на добавленную стоимость, который сложно спрятать, поскольку существуют автоматизированные системы сбора НДС. Сегодня он составляет 20%, а можно его поднять, условно говоря, до 23%. В этом случае ЕСВ будет не очень-то и нужно", – считает Тарас Козак.

Впрочем, в Грузии такая реформа проводилась в период серьезного кризиса. В Украине сегодня провести ее будет гораздо сложнее, считает эксперт. Но он уверен, что необходимо искать новую модель пенсионного обеспечения, поскольку существующая сегодня солидарная система не работает.

Экономический эксперт Алексей Кущ также уверен: солидарная пенсионная система в Украине работать уже не может.

"Солидарная система – потенциальный банкрот. Это подтверждают постоянно растущие трансферты из госбюджета на покрытие дефицита ПФУ. На следующий год они составят свыше 170 млрд грн. Поэтому есть такая идея – начать выплачивать пенсии напрямую из бюджета. Таким образом мы, во-первых, будем экономить на администрировании ПФУ, а во-вторых, сама система станет проще. Единственное – тогда эти выплаты уже нельзя будет назвать пенсиями. Это правильнее будет назвать минимальной социальной выплатой", – объясняет он.

Эксперты считают, что моделей, на которые может перейти Украина в случае отмены ЕСВ, существует много.

"Возможна и такая модель, при которой ЕСВ останется, но будет уменьшен и будут идти на второй уровень пенсионного обеспечения – на личные счета украинцев в негосударственных пенсионных фондах. Люди смогут использовать накопленные таким образом деньги, когда выйдут на пенсию", – говорит Тарас Козак.

Алексей Кущ также предложил похожий вариант:

"Можно, например, расщепить ЕСВ на два налога. Один, порядка 15%, будет еще некоторое время собираться в бюджет, чтобы выплачивать минимальную социальную выплату – это будет налог на переходной период. А вторая часть – например, 7% – может идти на обязательное негосударственное пенсионное обеспечение. В таким случае мы перейдем к трехъярусному пенсионному обеспечению. Нижний ярус – минимальная государственная социальная выплата. Это, как говорится, на кусок хлеба. Второй ярус – негосударственный уровень, который будет финансироваться тоже за счет обязательных пенсионных отчислений. Это уже человек будет накапливать себе на кусок хлеба с маслом. А если человек захочет накопить себе на кусок хлеба с маслом и икрой – должно быть добровольное негосударственное пенсионное страхование", – говорит Алексей Кущ.

Между тем, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев считает вопрос отмены ЕСВ преждевременным.

"Мы, конечно, работаем над вопросом уменьшения нагрузки на фонд оплаты труда. Убежден, что конкретные варианты можно будет обсуждать в дискуссии насчет малой налоговой реформы. Однако вопрос отмены ЕСВ как минимум преждевременный. Я не рассматриваю сегодня даже возможность отмены ЕСВ без адекватной компенсации. В то же время мы рассматриваем возможность объединения единого социального взноса, налога на доходы физлиц и военного сбора", – сказал Данил Гетманцев в комментарии.

Александра Романюк

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