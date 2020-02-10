Работников предприятий «Ukrlandfarming» и «Авангард» принудительно сгоняют на митинги

Работников предприятий, входящих в аграрные холдинги «Ukrlandfarming» и «Авангард» (оба принадлежат Олегу Бахматюку) принудительно сгоняют на митинги в поддержку олигарха. Об этом ForUm’у рассказали работники сразу нескольких предприятий.

К примеру, рабочий филиала «Барышевский» - птицефабрики, входящей в корпорацию «Авангард», сообщил, что отказаться от участия в митинге, состоявшимся в Киеве 5 февраля, нельзя было, намекали на поиск новой работы. Под предлогом того, что фабрику могут закрыть, с работников в принудительном порядке собрали подписи в поддержку Олега Бахматюка, а затем отправили на митинг. Приказ собрать людей пришел из главного офиса в Киеве, после чего местное начальство определило тех, кого посадили в автобус и повезли на Киев.

«Людей было много. Согнали с разных фабрик и всех в Киеве пересчитывали», - сказал наш источник, но точное количество коллег со своей фабрики назвать не смог. Однако отметил, что на следующий митинг, на 12 февраля, начальство требует увеличить количество человек от предприятия.

«А как можно отправить большее количество человек, они там подумали? Тут на фабрике работает всего-то человек 200. Останутся те, кто на смене, а остальных в Киев на защиту рабочих мест, как нам рассказали», - пожаловался сотрудник фабрики.

О существовании той же ситуации нам сообщили в Зарянском отделении «Западной агровиробничої компании», на Макаровской птицефабрике и Дубенском сахарном заводе.

Напомним, 5 февраля под Верховную Раду и Офис президента согнали несколько тысяч людей со всей Украины. Аграриев заставили требовать прекращения расследования уголовных дел Национальным антикоррупционным бюро и лично Артемом Сытником. Новость с одинаковым текстом, предоставленным компанией, растиражировал целый ряд СМИ. Эксперты полагают, что Олег Бахматюк и его пиар-служба размещают подобные материалы без плашки «реклама» за вознаграждение. Об этом мы писали ранее в материале «Охота на яичного короля. Чем закончится война Бахматюка против Зеленского?»