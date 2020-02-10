Войти | Зарегистрироваться
16:45

понедельник,
10 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Работников предприятий «Ukrlandfarming» и «Авангард» принудительно сгоняют на митинги

10.02.2020 / 15:11
Приказ собрать людей пришел из главного офиса в Киеве

Работников предприятий, входящих в аграрные холдинги «Ukrlandfarming» и «Авангард» (оба принадлежат Олегу Бахматюку) принудительно сгоняют на митинги в поддержку олигарха. Об этом ForUm’у рассказали работники сразу нескольких предприятий.

К примеру, рабочий филиала «Барышевский» - птицефабрики, входящей в корпорацию «Авангард», сообщил, что отказаться от участия в митинге, состоявшимся в Киеве 5 февраля, нельзя было, намекали на поиск новой работы. Под предлогом того, что фабрику могут закрыть, с работников в принудительном порядке собрали подписи в поддержку Олега Бахматюка, а затем отправили на митинг. Приказ собрать людей пришел из главного офиса в Киеве, после чего местное начальство определило тех, кого посадили в автобус и повезли на Киев.

«Людей было много. Согнали с разных фабрик и всех в Киеве пересчитывали», - сказал наш источник, но точное количество коллег со своей фабрики назвать не смог. Однако отметил, что на следующий митинг, на 12 февраля, начальство требует увеличить количество человек от предприятия.

«А как можно отправить большее количество человек, они там подумали? Тут на фабрике работает всего-то человек 200. Останутся те, кто на смене, а остальных в Киев на защиту рабочих мест, как нам рассказали», - пожаловался сотрудник фабрики.

О существовании той же ситуации нам сообщили в Зарянском отделении «Западной агровиробничої компании», на Макаровской птицефабрике и Дубенском сахарном заводе.

Напомним, 5 февраля под Верховную Раду и Офис президента согнали несколько тысяч людей со всей Украины. Аграриев заставили требовать прекращения расследования уголовных дел Национальным антикоррупционным бюро и лично Артемом Сытником. Новость с одинаковым текстом, предоставленным компанией, растиражировал целый ряд СМИ. Эксперты полагают, что Олег Бахматюк и его пиар-служба размещают подобные материалы без плашки «реклама» за вознаграждение. Об этом мы писали ранее в материале «Охота на яичного короля. Чем закончится война Бахматюка против Зеленского?»

митинги, Бахматюк, Ukrlandfarming, Авангард
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.