Експерт: Усвідомлення необхідності перемогти рф спонукає Макрона вдаватися до провокативних заяв щодо України

Таку думку у коментарі УНН висловив дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко.

"Як ми бачимо, зараз склалася доволі цікава геополітична конфігурація: США пішли у внутрішні дискусії, а Європа зрозуміла, що США при певних обставинах може і не виконати свої зобов’язання. Також заяви Трампа, що він виведе війська налякало європейців", - вважає експерт.

Осипенко припускає, що європейські лідери "взялися за розум". Щодо заяв Еммануеля Макрона, то експерт зауважив, що Франція завжди прагнула позбутися впливу США.

"Франція завжди заявляла про те, щоб хоче позбутися американського впливу, а тут Америка сама пішла в ізоляцію, у внутрішню дискусію у зв'язку з виборами. І це шанс реалізувати свої стратегічні плани, які вона завжди хотіла реалізувати", - вважає міжнародник.

Осипенко зауважує, що Макрон прагне увійти в історію і думає про довгострокові перспективи, зокрема, про те яким він запам’ятається.

"Він випереджає час такими заявами, як про відправку війська НАТО в Україну. Він - перший лідер, який заявив про те, що росія має програти. До цього два роки вони казали, що Україна не має програти. Макрон перший, хто сказав, що програш росії забезпечить стабільність і безпеку в Європі. Макрон вперше через два роки війни озвучив, що все-таки треба перемагати росію. Захід зрозумів, що з тим режимом вони не домовляться. путін демонстративно вбив останнього опозиціонера у своїй країні", - переконаний експерт.

За словами Осипенка, наразі в ситуації, коли США занурені у внутрішньополітичні дискусії, європейські лідери зрозуміли, що час здійснювати свою стратегічну автономію та ідентичність.

"Але на цьому моменті виникає питання, якщо вони здійснюють цю ідентичність, а над ними немає безпекової парасольки від США з ядерною зброєю, то їм треба створювати свої спільні війська. Їм необхідно розбудовувати свої армії, які вони скоротили в 90-х роках, запускати військово-промисловий комплекс, який не тягне навіть допомогу Україні, не кажучи про армії, які будуть розбудовуватися та розширюватися. Тобто, одночасно вирішувати всі ці питання, які були до цього не вирішені, бо коли американці забезпечували безпеку, європейці ж просто заробляли гроші.

Україна забезпечує час для підготовки Європи до війни. Оці 2-5 років на вирішення перерахованих вище завдань може забезпечити Україна, стримуючи росію", - вважає експерт.

Осипенко нагадав, що росія вже кинула в обличчя європейців ультиматум, що хоче повернути свою зону впливу – країни Центральної та Східної Європи, серед яких є і члени ЄС і НАТО. рф заявила, що не зупиниться на Україні.

"Європа думала, що Україна програє і ситуація стабілізується. Але Україна стоїть і це дає час Європі підготуватися до війни. Вони зрозуміли, що вони потрапили у війну вже. І тому тут уже питання лідерства", - додав експерт.