Клименко: Працюємо над вдосконаленням механізму взаємодії НАБУ і САП з іншими юрисдикціями

Про це повідомив керівник САП Олександр Клименко під час дискусії «Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства ЄС», передає кореспондент Укрінформу.

«Мається на увазі, щоб уповноважити керівника САП направляти запити про екстрадицію. Це один з елементів, який не давав можливості шість років НАБУ і САП звертатися із запитами про екстрадицію по певних особах. З 2016 по 2022 роки, доки не змінили генерального прокурора, наші запити були заблоковані і лежали в Офісі генерального прокурора, і ми нічого не могли зробити», - сказав Клименко.

За його словами, для САП критично важливо не залежати у питаннях екстрадиції, міжнародного розшуку і міжнародно-правового співробітництва від Офісу генпрокурора.