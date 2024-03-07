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Клименко: Працюємо над вдосконаленням механізму взаємодії НАБУ і САП з іншими юрисдикціями

12.03.2024 / 10:12
Спеціалізована антикорупційна прокуратура співпрацює з Міністерством юстиції, щоб на законодавчому рівні вдосконалити механізм взаємодії НАБУ і САП з іншими юрисдикціями, зокрема у контексті подання запитів про екстрадицію.

Про це повідомив керівник САП Олександр Клименко під час дискусії «Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства ЄС», передає кореспондент Укрінформу.

«Мається на увазі, щоб уповноважити керівника САП направляти запити про екстрадицію. Це один з елементів, який не давав можливості шість років НАБУ і САП звертатися із запитами про екстрадицію по певних особах. З 2016 по 2022 роки, доки не змінили генерального прокурора, наші запити були заблоковані і лежали в Офісі генерального прокурора, і ми нічого не могли зробити», - сказав Клименко.

За його словами, для САП критично важливо не залежати у питаннях екстрадиції, міжнародного розшуку і міжнародно-правового співробітництва від Офісу генпрокурора.

Клименко
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