В Україні різко зріс рівень перереєстрації автомобілів на жінок

Про це пише NGL.media із посиланням на дані МВС.

За минулий рік перереєстрація за договорами дарування, укладеними в територіальних сервісних центрах, зросла в 2,3 рази.

"Якщо зазвичай щомісяця таких випадків було близько двохсот, то з літа 2023 року кількість перереєстрацій автомобілів на підставі договорів дарування почала зростати. У грудні кількість таких договорів сягнула майже 500, у січні - перевищила 1000, у лютому - сягнула майже 1300 договорів", - ідеться в повідомленні.

Видання припускає, що українські чоловіки почали масово переписувати автомобілі на своїх дружин і через можливі законодавчі ініціативи, які передбачають заборону чоловікам, що ухиляються від мобілізації, на проведення операцій з майном та обмеження на керування належними їм транспортними засобами.

Однак більшість таких ініціатив існує лиш у формі чуток, що активно ширяться соцмережами. Проте є і кілька реальних законопроєктів, що передбачають певні обмеження для тих, хто уникає військового обліку. Зокрема, урядовий законопроект №10449 пропонує тимчасове обмеження права керування власними транспортними засобами; законопроєкт №10378 (тепер відкликаний) передбачав заборону на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном, обмеження на право керування власним транспортним засобом.

Видання також зазначає, що подарунки від кровних родичів першого та другого ступенів споріднення оподатковуються за ставкою 0% та не підлягають оподаткуванню військовим збором. Зокрема, мова про таких родичів: чоловік або дружина, їхні діти, рідні брати та сестри, дідусі, бабусі та онуки.

У відкритих наборах даних МВС відсутня інформація про стать набувачів подарунків, на запит видання головний сервісний центр МВС надав знеособлені дані. Проте видання зазначає, що з грудня 2023 року жінки почали значно частіше укладали такі договори. У жовтні співвідношення жінки/чоловіки становило 175 проти 110, у листопаді - 157 проти 144, у грудні - вже 361 проти 114. У січні це співвідношення зросло до 865 жінок проти 159 чоловіків. В лютому "обдарованих" автомобілями жінок стало у шість разів більше, ніж чоловіків.

За останні місяці жінкам найчастіше дарували автомобілі переважно 2007-2018 років випуску, нових автомобілів 2022-2023 р.в. лише вісім десятків. Найпопулярнішими моделями подарунків стали Volkswagen Passat, Кіа Sportage і Skoda Octavia.

Жінкам також дарували вантажівки, тягачі, автовози і навіть автоцистерни, додає видання.