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Барабани за 900 тісяч: Журналісти розповіли подробиці закупівель для укриттів столиці

15.06.2023 / 17:37 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило для укриттів у закладах освіти високотехнологічні овочерізки і сковорідки.

Також – барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог. Вартість усього – понад 3,5 млн грн. Як пише Gazeta.ua, про це з посиланням на дані у системі онлайн-закупівель Prozorro повідомила "Економічна правда".

Управління освіти оголосило тендер на закупівлю 12 "комплектів обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях" на понад 1,5 млн грн у грудні 2022 року.

Тоді ж підписали договір та, відповідно, закупили товари.

Для укриттів чиновники обрали овочерізки Robot Coupe CL50.

Одна обійшлася управлінню освіти в 131 958 грн. А вся закупівля – у 1 583 496 грн.

Місяцем раніше закупити кулінарне обладнання вирішили у Мистецькому ліцеї "Зміна" того ж таки Дніпровського району столиці.

Заклад освіти у листопаді оголосив тендер на закупівлю "технологічного обладнання в укриття закладу освіти" у кількості двох штук.

Під таким обладнанням чиновники мали на увазі багатофункціональні сковороди iVario Pro 2-S з сенсорним LED дисплеєм і USB портом для завантаження рецептів.

Вартість однієї такої сковороди становить 725 700 грн, однак закупівля двох сковорідок обійшлась ліцею в 1,2 млн грн.

Обидва тендери на постачання обладнання для приготування їжі виграла компанія "Торговий дім "С-Проф".

У квітні управління оголосило тендер і закупило "музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог".

В одного з підприємців закупили 306 барабанів різного діаметру і 153 комплекти молоточків для барабанів загальною сумою 882 262 грн.

Схожу закупівлю управління освіти здійснювало у 2020 році. Тоді ж у того ж ФОПа закупили 87 комплектів молоточків для барабанів за 646 410 грн.

укриття
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