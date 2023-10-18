Ігнат пояснив чому кількість повітряних тривог може зрости

Так речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат прокоментував УП відповідну заяву обвинуваченого у воєнних злочинах диктатора володимира путіна, у середу, 18 жовтня.

Ігнат пояснив, що авіація рф щодня патрулює винищувачами та розвідниками повітряний простір акваторії Чорного моря, тому погрози російського диктатора нічого не змінюють для Сил оборони України. Але завдяки технічним характерникам "Кинджалів" агресор може запускати ці ракети по Україні як із північного, так і зі східного напрямків, а тепер з Чорного моря, сказав Ігнат.

"Звісно, при надходженні інформації про зліт в повітря МіГ-31К із "Кинджалом" (в Україні, - ред.) вмикатиметься повітряна тривога", - наголосив Ігнат.

За словами речника ПС, погрози путіна можуть бути спрямовані країнам-членам Північноатлантичного Альянсу, які потенційно потрапляють в зону ураження "Кинджалів". На думку Ігната, у відповідь країни НАТО можуть підіймати свої винищувачі для перехоплення російських літаків у нейтральному повітряному просторі над Чорним морем.