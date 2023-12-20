ЄК схвалила рішення виділити понад 65 мільйонів євро на підтримку біженців з України

Про це Єврокомісія оголосила в понеділок, 18 грудня, пише "Європейська правда".

Додаткові кошти країни ЄС отримали внаслідок цільового конкурсу на фінансування проєктів, покликаних допомогти країнам зменшити міграційний тиск і забезпечити прибулим українцям необхідні підтримку, послуги й допомогу.

Болгарія, Чехія, Польща та Румунія можуть скористатись фінансуванням із бюджету ЄС, щоб допомогти прибулим українцям знайти житло, забезпечити мовну та професійну підготовку, а також доступ до соціальних та медичних послуг.

"Фінансування здійснюватиметься відповідно до систем моніторингу та контролю, передбачених фінансовою системою ЄС", – йдеться в повідомленні.

У Єврокомісії нагадали, що країни ЄС прийняли понад 4,1 мільйона українців, які користуються тимчасовим захистом, що був вперше застосований невдовзі після повномасштабного російського вторгнення в Україну й наразі продовжений до березня 2025-го.