Украина начала жить в долг у природы - председатель Госэкоинспекции

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Мелеванный в Фейсбуке.

"Сегодня наступил день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая среда может восстановить за год. С 8 августа Украина живет в долг у природы", - написал он.

Малеванный отметил, что эта дата была рассчитана исследователями организации Global Footprint Network. Ежегодно специалисты анализируют использование природных ресурсов в разных странах и на планете в целом и определяют День экологического долга. Для всей Земли он наступил 29 июля.

Глава Госэкоинспекции подчеркнул, что ресурсы нашей планеты небезграничны. Загрязняя воду токсичными веществами, засоряя земли пластиком и хаотично добывая полезные ископаемые, человечество приближает Землю к полному истощению.

"Единственный выход для человечества - изменить подход к потреблению ресурсов. Для этого каждый из нас должен уменьшить свой экологический след - объем использованной энергии, воды и т. п. Простые привычки, как например рациональное потребление водных и энергетических ресурсов, уменьшение генерирования мусора, применение принципа минимализма во время покупок - смогут спасти наше будущее", - отметил Малеванный.

По его словам, если каждый год День экологического долга будет продвигаться на 5 дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их возобновления. На данный момент в Украине динамика положительная - в прошлом году эта дата пришлась на 24 июля - на 2 недели раньше.

Как сообщалось, Всемирный день экологического долга наступает тогда, когда количество использованных ресурсов превышает тот объем, который Земля способна восстановить за год. Точную дату определяет научно-исследовательская организация «Глобальная сеть экологического следа» (Global Footprint Network, GFN) - начиная с 1987 года.

Для каждой страны этот день наступает в разные дни.

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