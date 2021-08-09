Митрополит Антоний рассказал, чем отличаются святые-целители от волшебников

Не стоит путать чудо как мистический опыт жизни во Христе с волшебством, которым изобилуют сказки и фэнтези.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Образ христианской святости, отображающий самоумаление и уничижение до смерти крестной Господа Иисуса Христа, не имеет ничего общего с гротескными персонажами современных романов в жанре фэнтези, которые часто спекулируют на греховных чувствах гордыни, тщеславия и властолюбия. К сожалению, для литературы этого жанра сегодня характерно нивелирование понятий добра и зла, да и вообще любых нравственных категорий. Современными авторами создаются «миры», в которых все этические нормы размыты, всё относительно. И это тем более печально, что в произведениях классиков «высокого фэнтези» – Льюиса, Толкиена – мы находим христианские мотивы, образы и символы, и что немаловажно – четкое представление о добре и зле. Сегодня в этом жанре продуцируются совершенно иные идеи и образы», — пояснил митрополит Антоний.

Он считает показательным то, что в Евангелии Господь никогда не совершает чудес ради собственного самоутверждения, оно не является односторонним механическим действием Бога по отношению к человеку.

«Но каждый раз Господь вопрошает человека о его вере и вере близких, перед тем как сотворить чудо, которое происходит как плод таинственного соединения Божественной силы и человеческой веры. Поэтому сказано в Евангелии, что Христос многих чудес не сотворил в тех местах, откуда Он был родом, так как люди, зная Его с детства, не могли увидеть в Нем Мессию. Потому и сказано: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их» (Мф. 13:57–58)», — сказал архиерей.

Владыка приводит пример удивительного целителя - святого великомученика Пантелеимона.

«Само призвание святого Пантелеимона было связано с чудесным знамением. Согласно житию, Пантолеон уверовал после того, как по молитве Иисусу Христу воскресил ребенка, умершего от укуса змеи. После этого великого чуда он принял крещение от пресвитера Ермолая и получил имя Пантелеимон. Став безвозмездным врачом, Пантелеимон лишил многих врачей доходов, и на него поступил донос императору Максимиану, которому не понравилось, что Пантелеимон посещает в тюрьме христиан и лечит их именем Христа. Император призвал Пантелеимона и просил опровергнуть донос. Святой предложил императору призвать одного неизлечимого больного и устроить испытание. Согласно житию, языческие жрецы не смогли исцелить больного, а Пантелеимон силой молитвы даровал расслабленному исцеление. После этого многие уверовали во Христа», - рассказал архиерей.

Он отметил, что чудес по молитвам святого великомученика и целителя так много, что была даже составлена целая книга, в которую вошли их описания и свидетельства очевидцев в разные эпохи. «Помню, как в 2012 году главу целителя Пантелеимона привезли в Киев. Множество людей устремилось к этой великой святыне, и в светской прессе писали о чудесных исцелениях у мощей святого», — сказал управделами УПЦ.