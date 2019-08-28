Сингапурский митрополит назвал действия Фанара в отношении ПЦУ политическим проектом

Решение Константинопольского Патриархата предоставить автокефалию Православной Церкви Украины не принесло мира и единства Украине, так как это было политическим проектом.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в открытом письме Патриаршего экзарха Юго-Восточной Азии митрополита Сингапурского и Юго-Восточно-Азиатского Сергия - митрополиту Корейскому Амвросию (Константинопольский патриархат), текст которого опубликован на портале pravoslavie.ru.

«Политический проект, попытка […] предпринята ныне в Украине, потерпел практическое фиаско и не может быть оправдан никакими церковными целями, потому что народ Божий, хранитель истины, чувствует, где правда […].

Трагикомичности этой ситуации добавил отказ Филарета (Денисенко) от предоставленного Константинополем томоса и возобновление Киевского патриархата. Это еще раз показывает, что решения Константинопольского Патриархата о предоставлении автокефалии новой церковной структуре вУкраине никакого мира и единства православным в этой стране не принесли, а привели лишь к новым разделениям, созданию параллельного епископата и страданиям народа, так же, как это было уже не раз в истории», - написал митрополит Сергий.

Владыка также подчеркнул, что он не может сослужить с представителями ПЦУ, невзирая на то, что это делают представители Константинопольского патриархата.

«Эти люди, называющие себя архипастырями и священниками Православной Церкви Украины, теперь могут беспрепятственно совершать литургию в храмах Константинопольского Патриархата. Простите, но я не могу приступить с такими людьми к Единой Чаше, где бы это ни происходило – в Стамбуле, США или Корее.

Все это происходит при наличии признанной всеми Поместными Православными Церквями Украинской Православной Церкви с ее законным Предстоятелем, Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, который вместе со всеми иерархами категорически отверг такой способ получения автокефалии», - отметил владыка.

Митрополит Сергий поделился воспоминаниями о праздновании в Киеве дня ангела Митрополита Онуфрия, на котором он присутствовал.

«На торжествах в Киеве 24–25 июня я испытал необычайный духовный подъем, по-настоящему почувствовал православное единство. Вместе молились представители 10 Автокефальных Православных Церквей, еще три не смогли направить своих представителей, но их Предстоятели прислали поздравления Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию. Выражая поддержку и желая мужества в преодолении сложившейся трагической ситуации, мы все соборно молились, разделяя страдания и боль, принесенные верующим Украины решениями священноначалия вашей Церкви. Праздничное богослужение в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, где иерархи, духовенство и боголюбивый народ молились вместе, напоминало Пасху и стало настоящим торжеством Православия!

В то же самое время мы, к сожалению, видим много неправды в словах и делах высоких представителей Константинопольского Патриархата. Видя неудачу своего бесславного начинания в Украине, они стараются вовлекать наших братьев-христиан в эту провалившуюся авантюру. В этом ряду и те слова о нашей Церкви, которые прозвучали в ходе подготовленного Вами визита в Стамбул делегации Национального Совета Церквей Кореи, и попытки очернить Русскую Православную Церковь в других контактах с инославными, и многие выступления в прессе. А в это же самое время весь православный мир вопиет о необходимости скорейшего разрешения возникшей проблемы через братский диалог», - написал он.

*** Митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский, экзарх Юго-Восточной Азии Сергий (Чашин) опубликовал открытое письмо в ответ на публикацию Митрополита Амвросия от 12 апреля на сайте «The Orthodox World».