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Заседание апелляционного суда по мере пресечения экс-главе НКРЭКУ Вовку не состоялось

28.08.2019 / 15:23
В Киевском апелляционном суде не состоялось заседание по рассмотрению жалобы прокурора на постановление судьи первой инстанции об отказе в избрании меры пресечения Дмитрию Вовку.

В Киевском апелляционном суде не состоялось заседание по рассмотрению жалобы прокурора на постановление судьи первой инстанции об отказе в избрании меры пресечения экс-главе Национальной комиссии государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Дмитрию Вовку, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

"Заседание по апелляции по экс-главе НКРЭКУ состоялось. Дата, когда будет, пока не известна. Из суда первой инстанции не поступили материалы в апелляцию", - сообщили в САП 27 августа.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 8 августа уведомили о подозрении шесть лиц, включая экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и экс-члена комиссии Евдокимова. Подозреваемым вменяется злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Также о подозрении уведомлены сотрудники компании "ДТЭК".

20 августа 2019 года Соломенский райсуд Киева отказал в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно) для экс-руководителя НКРЭКУ Дмитрия Вовка в деле "Роттердам+".

21 августа Дмитрий Вовк объявлен в международный розыск, в связи с тем, что "подозреваемый находится за пределами Украины и не появляется на вызов следователей", сообщили в САП.

В конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

Источник

суд, мера пресечения, Вовк, Киевский апелляционный суд
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