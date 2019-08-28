Директор ГБР: использование сенсорной кнопки в Раде может поставить под сомнение легитимность принятых законов

Поскольку сейчас ее функционирование не предусмотрено действующим законом "О Регламенте Верховной Рады", заявляет директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.

"Это подчеркивает и Главное юридическое управление ВР в своем заключении. Что планировали и уже сделали отдельные руководители Аппарата ВР, нарушили ли они правила эксплуатации использования сенсорно-вычислительной системы - ГБР и устанавливает", - написал Труба в своем микроблоге в соцсети Telegram, комментируя совместный с оперативным подразделением СБУ осмотр центра управления системой "Рада" в украинском парламенте.

При этом директор ГБР отметил, что 23 и 27 августа "мы приходили не с обысками, а осмотром, на который получили разрешение первого заместителя руководителя аппарата Верховной Рады".

В то же время Труба назвал инициативу введения сенсорной кнопки "хорошей инициативой".

Ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что подготовительная депутатская группа поручила аппарату парламента предоставить информацию о состоянии и готовности системы "Рада-3" к началу работы Верховной Рады 9-го созыва.

По словам Разумкова, насколько ему известно, система сенсорной кнопки при голосовании депутатов в Верховной Раде не сертифицирована и есть вопросы, связанные с гарантийным сроком ее использования. Он также отметил, что сенсорная кнопка не предусмотрена Регламентом Верховной Рады и ее введение может вызвать проблемы при принятии тех или иных решений.

В свою очередь представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук уточнил, что технически свой ресурс система "Рада-3" исчерпала в 2008 году, и за этот период истекли все гарантии возможности голосования и технического обеспечения.

23 и 27 августа правоохранители провели в центре управления системы "Рада" в парламенте следственные действия в рамках расследования уголовного производства об использовании несертифицированной продукции. Данное дело расследует ГБР, а СБУ осуществляет оперативное сопровождение.

Председатель Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий заявил о блокировании силовиками процесса запуска сенсорной кнопки для голосования "за 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование и расценил действия представителей силовых структур как "грубое вмешательство в работу наивысшего государственного органа Украины". Он подчеркнул, что система голосования в Верховной Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, все технические условия выполнены, и введение системы будет зависеть от политической воли.

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