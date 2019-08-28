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Директор ГБР: использование сенсорной кнопки в Раде может поставить под сомнение легитимность принятых законов

28.08.2019 / 14:42
Использование сенсорной кнопки как обязательного элемента во время голосования народных депутатов Украины поставит под сомнение легитимность всех принятых законов народными депутатами.

Поскольку сейчас ее функционирование не предусмотрено действующим законом "О Регламенте Верховной Рады", заявляет директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.

"Это подчеркивает и Главное юридическое управление ВР в своем заключении. Что планировали и уже сделали отдельные руководители Аппарата ВР, нарушили ли они правила эксплуатации использования сенсорно-вычислительной системы - ГБР и устанавливает", - написал Труба в своем микроблоге в соцсети Telegram, комментируя совместный с оперативным подразделением СБУ осмотр центра управления системой "Рада" в украинском парламенте.

При этом директор ГБР отметил, что 23 и 27 августа "мы приходили не с обысками, а осмотром, на который получили разрешение первого заместителя руководителя аппарата Верховной Рады".

В то же время Труба назвал инициативу введения сенсорной кнопки "хорошей инициативой".

Ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что подготовительная депутатская группа поручила аппарату парламента предоставить информацию о состоянии и готовности системы "Рада-3" к началу работы Верховной Рады 9-го созыва.

По словам Разумкова, насколько ему известно, система сенсорной кнопки при голосовании депутатов в Верховной Раде не сертифицирована и есть вопросы, связанные с гарантийным сроком ее использования. Он также отметил, что сенсорная кнопка не предусмотрена Регламентом Верховной Рады и ее введение может вызвать проблемы при принятии тех или иных решений.

В свою очередь представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук уточнил, что технически свой ресурс система "Рада-3" исчерпала в 2008 году, и за этот период истекли все гарантии возможности голосования и технического обеспечения.

23 и 27 августа правоохранители провели в центре управления системы "Рада" в парламенте следственные действия в рамках расследования уголовного производства об использовании несертифицированной продукции. Данное дело расследует ГБР, а СБУ осуществляет оперативное сопровождение.

Председатель Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий заявил о блокировании силовиками процесса запуска сенсорной кнопки для голосования "за 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование и расценил действия представителей силовых структур как "грубое вмешательство в работу наивысшего государственного органа Украины". Он подчеркнул, что система голосования в Верховной Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, все технические условия выполнены, и введение системы будет зависеть от политической воли.

Источник

ВР, сенсорная кнопка, ГБР, Труба
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