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Гончарук: заседания нового правительства не шоу и будут закрытыми для СМИ

03.09.2019 / 14:21
Кабинет министров Украины сделал закрытыми заседания правительства, о результатах будут сообщать после на брифингах, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Заседания правительства не должны превращаться в шоу. Поэтому мы изменим формат проведения заседаний правительства. Мы будем общаться с прессой по результатам заседания", - сказал он на заседании правительства в понедельник, 2 сентября.

Так, теперь заседания правительства будут проходить в закрытом режиме, а по его результатам члены правительства намерены сообщать журналистам о принятых решениях и отвечать на интересующие вопросы.

Источник 

Кабмин, Гончарук, заседания правительства
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