Гончарук: заседания нового правительства не шоу и будут закрытыми для СМИ

"Заседания правительства не должны превращаться в шоу. Поэтому мы изменим формат проведения заседаний правительства. Мы будем общаться с прессой по результатам заседания", - сказал он на заседании правительства в понедельник, 2 сентября.

Так, теперь заседания правительства будут проходить в закрытом режиме, а по его результатам члены правительства намерены сообщать журналистам о принятых решениях и отвечать на интересующие вопросы.

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