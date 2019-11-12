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Украинская сторона завершила передислокацию бойцов и вооружения на участке Богдановка-Петровское

12.11.2019 / 14:52
На участке разведения №3 в районе н.п. Богдановка и Петровское Донецкой области в рамках продолжающегося третьи сутки практического этапа зеркального процесса разведения сил и средств украинские военнослужащие завершили передислокацию.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В общем, в течение трех дней, с 09 по 11 ноября, тактическое положение сменили 42 украинских военнослужащих, 48 единиц стрелкового оружия, три единицы БМП-2 и два грузовых автомобиля марки "Урал". То есть, физическое перемещение личного состава и вооружения украинской стороной уже выполнено", - говорится в вечерней сводке, опубликованной в понедельник, 11 ноября, вечером на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Помимо этого, говорится в информации, на участке разведения №1 (Станица Луганская Луганской области) в понедельник была завершена работа по покрытию лаком верхней поверхности основного пролета возводимого там моста.

Вместе с тем продолжаются мероприятия в районе разведения №2 у населенного пункта Золотое-4 Луганской области. "Завершено разминирование и проходят мероприятия по синхронному и зеркальному демонтажу определенных фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - сообщают в пресс-центре ООС.

Ранее руководитель пресс-центра Операции Объединенных сил Андрей Агеев сообщил, что в полдень 11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств сторон на Донбассе на третьем оговоренном участке Богдановка-Петровское, и 12 ноября начнется разминирование территории,

"Сегодня (11 ноября – ред.) в 12.00 завершилась практическая фаза разведения сил и средств на участке разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское. Сегодня после 12.00, то есть с началом четвертых суток, украинская сторона через МИД проинформировала ОБСЕ, что мы завершили этот первый этап разведения сил и средств, и уже завтра (12 ноября – ИФ) после 12.00, это уже будут пятые сутки, начинается этап разминирования непосредственного самого участка", - сказал он в комментарии агентству.

Источник 

Петровское, разведение войск, ООС
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