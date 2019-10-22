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В Греции архиереи Эстонской и Элладской Церквей сослужили с епископом ПЦУ

22.10.2019 / 12:06
В Греции архиереи Эстонской и Элладской Церквей сослужили с епископом ПЦУ
Оukraniko Источник: Оukraniko
Это первая совместная литургия, совершенная греческим митрополитом с иерархом новообразованной церковной структуры после официального решения Архиерейского Собора Элладской Православной Церкви по ПЦУ

В Волосе (Греция) в Свято-Николаевском кафедральном соборе 20 октября митрополит Таллиннский и всея Эстонии Стефан (Константинопольский патриархат) возглавил совместную литургию с епископом Элладской Православной Церкви митрополитом Димитриадским и Алмирским Игнатием и представителем ПЦУ - епископом Ольвийским Епифанием.

Об этом сообщает греческий сайт «Оukraniko».

Отмечается, что это первая совместная литургия, совершенная греческим митрополитом с иерархом новообразованной церковной структуры после официального решения Архиерейского Собора Элладской Православной Церкви по ПЦУ.

Епископ Ольвийский Епифаний (Димитриу) был клириком Димитриадской и Алмирской митрополии Элладской Православной Церкви и пополнил епископат ПЦУ в мае. Как отмечали эксперты, появление в ПЦУ греческого епископа, активно сотрудничающего с Фанаром, изначально было нацелено на признание новообразованной церковной структуры со стороны Поместных Православных Церквей.

Митрополит Димитриадский Игнатий (Панайотис) представляет ту часть греческих иерархов, которые выступали за признание и легализацию ПЦУ. Именно он на Архиерейском Соборе Элладской Церкви 12 октября изложил тезисы, которыми руководствовались некоторые иерархи в принятии решения об «украинской автокефалии». 

Источник: Inpress.ua
Греция, ПЦУ
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