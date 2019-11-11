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В Греции архиереям ПЦУ не разрешили совершить Литургию

11.11.2019 / 09:51
В Греции архиереям ПЦУ не разрешили совершить Литургию
Фейсбук Источник: Центр информации УПЦ
В воскресный день представителям ПЦУ не разрешили служить Литургию, и бывшие митрополиты во время богослужения ограничились пребыванием в храме с другими мирянами без совершения священнодействий

В Греции бывшим митрополитам Украинской Православной Церкви, а ныне иерархам Православной Церкви Украины Симеону (Шостацклму) и Александру (Драбинко) не удается совершить Литургии ни в одном из храмов Греческой Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, архиереи ПЦУ находятся в «первом большом паломничестве в Грецию после признания ПЦУ Элладской Православной Церковью».

Представители ПЦУ анонсировали, что в день памяти святителя Нектария Эгинского (по новому стилю) планировалось совместное богослужение на острове Эгина. Судя по публикациям в социальных сетях, программа посещения Греции была полностью изменена. На Эгину представители ПЦУ так и не поехали.

Накануне в СМИ появилась информация, что митрополит Идрський, Спетський и эгинской Ефрем попросил руководство ПЦУ воздержаться от паломничества в его епархию. Отмечалось, что позиция митрополита Ефрема обусловлена тем, что «среди духовенства его митрополии крайне неоднозначное отношение к ПЦУ, и он чувствует ответственность за возможный раскол. Он хочет, чтобы монастырь святого Нектария оставался доступным для всех православных, чем может помешать факт сослужиения с представителями ПЦУ».

В социальных сетях сообщается, что аналогичная ситуация с общими богослужениями произошла и в Патрах.

В связи с протестами местного духовенства и изменениями в графике паломничества, делегация поехали в монастырь Благовещения Пресвятой Богородицы в Неа-Макри. Но и там Александра (Драбинко) и Симеона (Шостацкого) ожидал сюрприз — в воскресный день представителям ПЦУ не разрешили служить Литургию, и бывшие митрополиты во время богослужения ограничились пребыванием в храме с другими мирянами без совершения священнодействий.

Источник: Inpress.ua
Греция, ПЦУ
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