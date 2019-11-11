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Митрополит Онуфрий объяснил, почему Бог разрешает демонам приближаться к людям

11.11.2019 / 10:08
Митрополит Онуфрий объяснил, почему Бог разрешает демонам приближаться к людям
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
По словам Блаженнейшего владыки, демоны только создают вид храбрых и дерзких, а на самом деле «они горды и бессильны»

Демоны против человека бессильны, если он с Богом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший отметил, что Евангельская история об исцелении Спасителем бесноватого (Лк. 8, 26-37) учит нас тому, что «демоны не имеют силы, но иногда Бог попускает, чтобы они приблизились к нам, дабы мы, видя мерзость, сами не шли к ним».

«Когда человек убивает, ведет распутную жизнь, сердится, другие грехи совершает, то он приближается к демону. Не демон приближается, а человек к нему. Демон — как привязанный зверь на цепи, к нему пришел, он укусит, но если к нему не придешь, то он не укусит. Поэтому чтобы мы не шли к демонам, Господь попускает, чтобы демоны коснулись нас, и мы почувствовали, насколько они отвратительны, холодные и злые духи», — пояснил Архипастырь.

По словам Блаженнейшего владыки, демоны только создают вид храбрых и дерзких, а на самом деле «они горды и бессильны».

«Потому что там, где гордость, там бессилие, сила там, где смирение. Сила — это Бог. Бог дает смиренным благодать, а гордым противится. Гордый человек думает, что он сильный, дерзкий, но он бессилен, он наполнен лжи, самообмана», - объяснил он.

Предстоятель призвал всех жить по Божьим заповедям и не делать зла, а если случится споткнуться, то покаяться со словами: «Господи, прости меня!», — и снова жить праведно. «Тогда мы будем неприкосновенны для злых духов и будем помнить, что жизнь земная дана человеку не для того, чтобы здесь нахватать, а чтобы за короткое время приготовить себя к вечности», — подчеркнул владыка.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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