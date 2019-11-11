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Предстоятель УПЦ рассказал, почему важно принимать все, что посылает Господь с благодарностью

11.11.2019 / 10:22
Предстоятель УПЦ рассказал, почему важно принимать все, что посылает Господь с благодарностью
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
По словам Митрополита Онуфрия, мы должны «принимать от Бога и сладкое, и горькое» и за все быть благодарными

Важно принимать все, что посылает Господь, и «сладкое», и «горькое» с благодарностью.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал во время проповеди в Киево-Печерской лавре.

Предстоятель объяснил странное поведение жителей земли Гадаринской, которые, увидев чудо исцеления Спасителем бесноватого, не обрадовались, а попросили Господа «удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом» (Лк. 8, 37).

«Любовь к богатству делает их нечувствительными к Богу, они отвернулись от Бога», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Он отметил, что есть такая категория людей, которые от Бога хотят только земных благ, а о небесном и не думают, и такие люди, по его словам, - самые несчастные.

«Эти люди несчастнее всех людей, потому что, видя Бога, зная, что человек создан для вечного блаженства, отказываются от вечности ради успеха на земле. На земле человек не может быть счастлив никогда, потому что счастье — в Боге. Не в богатстве, не в славе, не у власти, а в Боге. Если человек имеет какое-то богатство на земле, но любит Бога и повинуется Богу, то он счастлив. И никакие богатства, власть не дают внутреннего мира», - сказал Предстоятель УПЦ.

По словам Митрополита Онуфрия, мы должны «принимать от Бога и сладкое, и горькое» и за все быть благодарными.

«Удача, здоровье, хороший бизнес Бог дает нам для утешения, а скорби, болезни дает нам для лечения. Человек должен принимать все с благодарностью! Если мы хотим быть здоровыми, то принимаем горькие лекарства и выздоравливаем. Поэтому мы должны принимать, как лекарства, скорби, болезни, которыми Бог исцеляет наши души и делает нас способными вмещать благодать вечного спасения», — подытожил Блаженнейший.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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