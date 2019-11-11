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В Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров УНА-УНСО

11.11.2019 / 10:23
В Польше в субботу, 9 ноября, задержали добровольца, одного из лидеров УНА-УНСО Игоря Мазура с позывным "Тополя".

Об этом сообщили Рух опору капітуляції, Людмила Денисова в Facebook

Дословно Рух опору капітуляції: "Сегодня в Польше задержали известного добровольца, участника войны с русскими оккупантами, заместителя командира УНСО и одного из соучредителей РОК Игоря Мазура "Тополю"".

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Мазура, который также является сотрудником Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека, задержали на пограничном пункте Дорогуск по запросу РФ.

По информации омбудсмена, к Мазуру не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката.

Прямая речь Денисовой: "В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию".

Источник 

Польша, РФ, Мазур
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