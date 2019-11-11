Зеленский поручил Кабмину разработать требования к новостям в СМИ

Об этом свидетельствует Указ президента №837/2019 "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства" от 8 ноября, обнародованный на сайте президента в субботу, 9 ноября.

До 31 декабря 2019 года Кабмину поручено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности медиа в Украине, "предусмотрев, в частности, положения о требованиях и стандартах новостей".

Также в законопроекте должны быть предусмотрены механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

Напомним: 6 ноября президент Владимир Зеленский создал совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов как консультативно-совещательный орган при президенте.

17 июля офис президента сообщил, что создает совет по вопросам свободы слова при президенте и зовет туда журналистов. Некоторых журналистов выбрали без их ведома, хотя потом их заменили другими.

Глава Офиса президента Андрей Богдан считает журналистов коррумпированными и желает, чтобы средства массовой информации провели самостоятельное "очищение".

Ранее Богдан заявлял, что новой власти не нужны журналисты, потому что они общаются с обществом без посредников.

31 октября народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко в Верховной Раде напомнил журналистам, которые опубликовали его личную переписку с проститутками, об уголовной ответственности.

В сентябре произошел конфликт между журналистом издания "Схемы" Сергеем Андрушко и пресс-секретарем президента Юлией Мендель. Андрушко пытался напрямую задать вопрос президенту Владимиру Зеленскому и руководителю ОП Андрею Богдану. Спикер Зеленского и охрана президента не давали ему это сделать - придерживали его, мешая подойти к Богдану.

Мендель позже пояснила, что "останавливала" журналиста "Схем" Сергея Андрушко, т.к. он "вмешивался в личное пространство" первого лица государства.

Редакция программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовала полное видео общения Андрушко с Мендель.

Также было опубликовано видео, как 13 сентября Мендель оттянула другого журналиста Кристофера Миллера от Зеленского, не дав ему задать вопрос.

10 октября во время общения с журналистами на фудмаркете президент Владимир Зеленский оправдывал поведение своего пресс-секретаря Юлии Мендель, отметив что "здоровый мужик" Андрушко прыгал на Мендель, что он "не может микрофоном бить его по лицу", и что в таком случае он будет защищать "девочку".

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