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В партии "Слуга народа" появился новый лидер

11.11.2019 / 09:42
В партии "Слуга народа" появился новый лидер
Народный депутат Александр Корниенко возглавил партию "Слуга народа".

Решение о новом председателе "Слуги народа" партия приняла на съезде в воскресенье, 10 ноября.

"Руководителем партии избран Александр Корниенко", - заявила со сцены депутат Евгения Кравчук.

Перед голосованием съезда за кандидатуру Корниенко претендент на должность озвучил три ключевых приоритета для политической силы на ближайшие 4 года.

Дословно: "Партия должна заниматься конкретными вещами по трем направлениям, которые я хочу предложить. Первое - качественное изменение политики на местном уровне, второе - качественно новый подход к партийному строительству, третье - превращение партии в центр принятия главных политических решений в стране, подготовка новой политической элиты для Украины", - заявил Корниенко.

Также внеочередной съезд партии "Слуга народа" принял решение разделить сборы политической силы на два этапа: вторая часть съезда партии должен состояться до 15 февраля 2020 года.

"До этого момента мы сможем провести процедуру подготовки местных партийных ячеек и изменить морально и юридически устаревший устав нашей партии", - заявил Корниенко.

Напомним, 10 ноября в Киеве в ходе съезда лидер партии, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил полномочия председателя "Слуги народа".

Источник

Слуга народа, Александр Корниенко
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