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Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы

10.08.2020 / 10:54
Разведка Соединенных Штатов считает, что РФ совершает вмешательство в американские выборы посредством действий народного депутата Украины Андрея Деркача.

Парламентарий пытается дискредитировать кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

Об этом свидетельствует заявление главы контрразведки США Уильяма Эванины

Контрразведка США считает Деркача пророссийским депутатом украинского парламента. А публикацию записей разговоров между Петром Порошенко и Джо Байдена – попыткой повлиять на результаты американского волеизъявления.

Прямая речь: "Мы оцениваем, что Россия использует целый ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Байдена и то, что она воспринимает как антироссийский "истеблишмент". Это согласуется с публичной критикой Москвы в его адрес, когда он был вице-президентом, за его роль в политике администрации Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России. Например, пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач распространяет заявления о коррупции – в том числе посредством обнародования давних телефонных переговоров – чтобы дискредитировать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократическую партию. Некоторые связанные с Кремлем личности также стремятся превознести кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении".

Напомним: Деркач – нардеп 6 созывов. Дважды он проходил в Раду как член "Партии регионов". В 2019 году был избран в парламент по мажоритарной системе в округе № 159 в Сумской области.

Был одним из нардепов, которые голосовали за диктаторские законы 16 января 2014 года.

В 2016 году Деркач и внефракционный Владимир Мысык были авторами скандальной поправки в бюджет об отсрочке внедрения электронного декларирования чиновниками. Эта поправка поставила под угрозу отмену визового режима с ЕС.

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

В команде Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношения США и Украины.
В штабе Байдена пленки, где он якобы беседует с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".

Источник

США, выборы, Деркач
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