Верховная Рада назначила нового главу НБУ

Об этом шла речь на заседании парламента 16 июля

"За" проголосовали 332 нардепа.

Это депутаты партии "Слуга народа", ОПЗЖ, "Батькивщины", "Довіра", группы "За майбутнє" и 13 внефракционных.

"Голос" и "Европейская солидарность" воздержались.

При обсуждении в сессионном зале представитель фракции "Голос" Ярослав Железняк раскритиковал процедуру внесения кандидатуры председателя НБУ: вечером представление внесли, утром следующего дня - голосование. Нардепы не смогли выслушать Шевченко и понять его план действий.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в свою очередь сообщила, что ее политсиле удалось пообщаться с кандидатом и призвала голосовать "за".

Стоит отметить, что в 2009 году Шевченко работал штатным советником Юлии Тимошенко, которая в то время занимала должность премьер-министра.

Напомним, Кирилл Шевченко работает председателем правления "Укргазбанка" с 2015 года.

С октября 1995 года по декабрь 2006 года в банке "Финансы и Кредит" прошел путь от начальника отдела нормативов к первому заместителю председателя правления банка.

С декабря 2006 по май 2009 года возглавлял Государственное ипотечное учреждение, а с мая 2009 года по сентябрь 2009 года - работал советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

С 2009-го по апрель 2010 года - первый заместитель председателя правления "Укргазбанка".

В 2012-2014 годах работал советником председателя правления Ощадбанка.

С октября 2014 - по май 2015 года - и.о. председателя правления "Укргазбанка".

Зеленский сообщил директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой, что до 17 июля предложит парламенту кандидатуру нового главы НБУ.

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