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Верховная Рада назначила нового главу НБУ

17.07.2020 / 10:12
Верховная Рада назначила на должность главы Нацбанка председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

Об этом шла речь на заседании парламента 16 июля

"За" проголосовали 332 нардепа.

Это депутаты партии "Слуга народа", ОПЗЖ, "Батькивщины", "Довіра", группы "За майбутнє" и 13 внефракционных.

"Голос" и "Европейская солидарность" воздержались.

При обсуждении в сессионном зале представитель фракции "Голос" Ярослав Железняк раскритиковал процедуру внесения кандидатуры председателя НБУ: вечером представление внесли, утром следующего дня - голосование. Нардепы не смогли выслушать Шевченко и понять его план действий.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в свою очередь сообщила, что ее политсиле удалось пообщаться с кандидатом и призвала голосовать "за".

Стоит отметить, что в 2009 году Шевченко работал штатным советником Юлии Тимошенко, которая в то время занимала должность премьер-министра.

Напомним, Кирилл Шевченко работает председателем правления "Укргазбанка" с 2015 года.
С октября 1995 года по декабрь 2006 года в банке "Финансы и Кредит" прошел путь от начальника отдела нормативов к первому заместителю председателя правления банка.

С декабря 2006 по май 2009 года возглавлял Государственное ипотечное учреждение, а с мая 2009 года по сентябрь 2009 года - работал советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

С 2009-го по апрель 2010 года - первый заместитель председателя правления "Укргазбанка".
В 2012-2014 годах работал советником председателя правления Ощадбанка.
С октября 2014 - по май 2015 года - и.о. председателя правления "Укргазбанка".

Зеленский сообщил директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой, что до 17 июля предложит парламенту кандидатуру нового главы НБУ.

Источник

НБУ, Шевченко, ВР
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