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Зеленский официально представил Шевченко и рассказал о "важных качествах" главы НБУ

21.07.2020 / 13:53
Президент Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко является "именно тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине".

Об этом он сказал во время официального представления нового главы НБУ 20 июля.

"Сегодня я рад официально представить нового главу Национального банка Кирилла Шевченко. Я как президент полностью поддерживаю утверждение, что глава НБУ должен быть независимым. Кроме независимости, у главы НБУ должно быть еще как минимум 3 важных качества: профессионализм, мужество и ответственность.

Убежден, что господин Шевченко - именно такой человек. При поиске главы НБУ я общался с правлением НБУ, экспертами, руководителями государственных и комерционных банков - и фамилия Шевченко звучала чаще всех. Он имеет более 20 лет опыта работы, прошел все ступени в банковском деле. Кроме этого, стал главой "Укргазбанка" после фактически первого прозрачного конкурса", - рассказал Зеленский.

По его словам, все это и успешный кейс "Укргазбанка" под его руководством доказывают то, что Шевченко является тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине.

Напомним: 16 июля Рада назначила на должность главы Нацбанка председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

В Офисе президента сделали ставку на Кирилла Шевченко среди кандидатов на должность главы НБУ из-за его "равноудаленности" от всех - как от украинского политикума, так и от МВФ.

Источник

НБУ, Шевченко, Зеленский
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