ЕС обеспокоен намерением США расширить санкции против "Северного потока-2"

Об этом говорится в заявлении Жозепа Борреля, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.

"Я глубоко обеспокоен тем, что Соединенные Штаты стали чаще вводить санкции или угрожать санкциями против европейских компаний и интересов", - заявляет Жозеп Боррель, добавляя, что в последнее время наблюдается усиление этой тенденции - в случаях Ирана, Кубы, Международного уголовного суда, теперь проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

"ЕС выступает против применения третьими странами санкций в отношении европейских компаний, которые законно ведут бизнес. Более того, ЕС считает экстерриториальное применение санкций противоречащим международному праву. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами", - отмечает Жозеп Боррель.

Высокий представитель ЕС добавляет, что когда стороны имеют общие цели внешней политики и политики безопасности, то могут получить большую пользу в результате скоординированных и целенаправленных санкций, введенных вместе с партнерами

"Мы видели много таких положительных примеров и продолжим координировать действия там, где сможем. Европейский Союз всегда открыт к диалогу, если существуют разногласия в политике. Но это не может происходить под угрозой санкций", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Напомним, госсекретарь Майк Помпео 16 июля объявил о намерении отменить исключение из санкций для российского газопровода "Северный поток-2", которое до сих пор освобождало трубопровод от мер, предусмотренных законом CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки с помощью санкций").

Соответственно, под санкции могут попасть лица, которые по состоянию на данный момент участвуют в финансировании, строительстве, прокладке труб или иных услугах, связанных с прокладкой "Северного потока-2" или "Турецкого потока".

После этого свой протест уже выразили Германия и Австрия.

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