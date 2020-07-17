Рада назначила Уруского вице-премьером с промполитики

За это решение 16 июля проголосовали 250 нардепов.

"Основная задача - налаживание системы, чтобы избавиться от того хаоса, в котором находится наша промышленность. Мы планируем сотрудничать с профильными ассоциациями, у нас есть общие наработки. Только вместе мы сможем выйти из того кризиса, в котором оказалась наша промышленность", - сказал Уруский перед голосованием.

Отметим, что Уруский отметил 7,2 тыс грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

Весь доход Уруского составляли гонорары и другие выплаты от ООО "Акст", а его жена за прошлый год задекларировала 151 тыс 979 грн доходов.

Уруский также указал в декларации 50 000 долларов наличных средств.

Он также владеет 48% ООО "Авиационно-космические системы и технологии", 25% ООО "Эковей технолоджи", 33% ООО "Юнайтед Гудс Энд Фудз ЛТД", 25% ООО "Юнайтед Гудс Энд Фудс", 3% ООО "НДТЦ РОТОР "и 33% компании Proxima Technical Consulting FZ LLC (ОАЭ).

Кроме этого, Уруский владеет земельным участком (22 266 кв. м.) в Киевской области и совместно с женой 50% квартиры (93,3 кв. м.) в Киеве, его жена владеет тремя земельными участками (1 500, 2 479 и 2 266 кв. м.) и недостроенным домом (505 кв. м.) в Киевской области.

Также он владеет автомобилем Audi A7 2016 выпуска, а жена - Peugeot 2008 2014 выпуска.

Напомним: проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности был отозван из парламента через три дня после его внесения.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что проект постановления отозвали из-за юридической ошибки.

"Там была юридическая ошибка при подаче, поэтому проект постановления отозвали, чтобы подать снова", - пояснил Арахамия.

Премьер Денис Шмыгаль повторно подал в ВР представление о назначении Олега Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В Офисе президента был создан неформальный номинационный комитет, который выбирал предварительно приглашенных к собеседованиям кандидатов.

Номкомитет работал тайно, поэтому депутатам правящей фракции пришлось письмом просить привлечь их к отбору.

Олег Уруский занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроении.

Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны, Секретариата Кабинета Министров.

В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство, до этого был первым заместителем министра промышленной политики.

С апреля он возглавляет инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

Официальным конечным бенефициаром компании "Прогрестех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.

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