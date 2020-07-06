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Зеленский: представители банковской сферы предложили кандидатуры на пост главы НБУ, мы их изучаем

06.07.2020 / 14:52
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что различные представители банковского сектора предложили ему кандидатуры на пост главы Национального банка Украины, и они сейчас изучаются.

"Что касается кандидатуры на главу Национального банка Украины, я провел три большие дискуссионные встречи. В рамках профессионального диалога я встретился со всеми главами государственных банков Украины, чтобы получить от них и кандидатуры, и их личное впечатление от всей этой ситуации. Все они достаточно спокойно воспринимают увольнение главы Национального банка, все не видят каких-либо рисков. Нам много раз говорили, что доллар будет завтра по 100. Всё это какая-то фантастика", - сказал он на брифинге в субботу, 4 июля, в городе Южное Одесской области.

Зеленский отметил, что встретился со всеми заместителями из действующего состава правления Национального банка и получил от них рекомендации, встретился почти со всеми представителями коммерческих банков Украины.

"Все три списка, которые мне предложили эти, скажем так, три отдельные "стола" банковского сектора, мы изучаем. Изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какое у них состояние. Об их профессиональном уровне я уже получил информацию от банкиров. У нас есть время, будут встречи с лидерами из списка предложенных на главу Национального банка Украины. Я не вижу никаких проблем", - указал он.

Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Смолий подал президенту заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени. "Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Смолий.

Зеленский 2 июля принял его отставку и передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ, а парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление.

Верховная Рада 3 июля поддержала постановление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

Источник

НБУ, Зеленский
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