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Зеленский сообщил, что вице-премьер по промышленности может появиться в правительстве Украины уже через неделю

06.07.2020 / 15:23
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вице-премьер-министр по промышленной политике может появиться в правительстве Украины уже через неделю.

"Мы решили в целом восстановить такую должность как вице-премьер-министр по промышленной политике. Уверен, что через неделю у нас… Мы увидели уже многих действительно профессиональных людей. Сейчас выбираем наилучшую кандидатуру. Потому что для нас и промышленность страны, и ОПК, и комическая индустрия, и все наши предприятия, как сказала одна из лучших кандидатур на эту должность, - это и есть стратегия развития страны. Чтобы страна действительно была промышленной, была космической страной", - сказал он на встрече с представителями бизнеса Одесской области в субботу, 4 июля, на территории Одесского припортового завода.

Зеленский указал, что в Украине есть полный цикл на многих предприятиях, чтобы построить промышленно мощную страну.

Источник

промышленность, вице-премьер-министр
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