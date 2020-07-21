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Новый глава НБУ Шевченко: надо пересмотреть эффективность кредитных каникул

21.07.2020 / 17:16
Новый глава Национального банка Кирилл Шевченко считает, что НБУ должен пересмотреть эффективность кредитных каникул.

Об этом он заявил во время пресc-брифинга 20 июля.

"Мы должны сделать очень много для того, чтобы снизить давление на банки.

Например, пересмотреть вопрос эффективности кредитных каникул.

Ведь в условиях роста неплатежей по кредитам у банков связаны руки в части более активной выдачи доступных кредитов.

Эти шаги позволят предприятиям реального сектора получить кредитную поддержку", - объясняет Шевченко.

Напомним: 27 марта, НБУ предоставил подробные рекомендации банкам по установлению "кредитных каникул", а также временно ввел особые правила применения требований Положения №351 "Об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям".

Льготный режим, который предложил НБУ - это не прекращение выплаты процентов, а только их отсрочка на время карантина.

Банки могут освободить клиентов от возврата основной суммы кредита на время карантина. То есть, сам срок выплаты кредита продлевается.

При этом банки не прекращают начислять проценты, ведь параллельно они начисляют проценты по депозитам другим клиентам. Однако уплатить проценты можно будет уже после карантина. Штрафы и пени на период карантина запрещены законом.

Источник

НБУ, Шевченко, кредитные каникулы
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