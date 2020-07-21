НБУ должен продолжить снижение учетной ставки - Шевченко

Об этом он сообщил во время пресс-брифинга 20 июля.

"НБУ должен продолжить политику снижения учетной ставки, которая в итоге приведет к удешевлению кредитов для конечного потребителя - заемщиков банков", - рассказывает Шевченко.

Также он заявил, что НБУ должен сбалансировать портфель банков.

"С одной стороны необходимо усилить работу по снижению доли проблемных кредитов в банковской системе и улучшение качества кредитных портфелей у банков.

С другой стороны ограничить использование долгосрочных ценных бумаг, которые банки покупают используя свободную ликвидность вместо кредитования предприятий", - резюмирует новый глава НБУ.

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