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Українці довіряють державним банкам, але вважають «Ощадбанк» «совковим», - опитування

18.07.2023 / 12:51
Населення України довіряє державним банкам, проте існує значна різниця у ставленні до найбільших державних банків – «Приватбанку» та «Ощадбанку».

Такими є дані соціологічного дослідження, проведеного компанією «Active Group» 10-11 липня 2023 р. за допомогою онлайн-панелі «SunFlower Sociology».

На запитання «Яким банкам ви більше довіряєте: державним чи комерційним?» 50,5% опитаних сказали, що мають більше довіри до державних: 18,5% сказали, що виключно державним, 32% – більше державним. Натомість 28,7% довіряють комерційним банкам. Не визначилися з відповіддю 20,8% опитаних.

Лідером за рівнем довіри виявився «Приватбанк», якому довіряють 58,4% респондентів. «Ощадбанку» довіряють вдвічі менше людей - 24,5%.

При цьому якщо «Приватбанк» більшість українців вважає сучасним банком, то «Ощаду» так і не вдалося позбутися реноме застарілої радянської установи.

Відповідаючи на запитання «ОщадБанк/Приватбанк асоціюється у вас із радянським державним банком чи з сучасною банківською установою?», 14,8% респондентів сказали, що «Ощадбанк» у них асоціюється виключно з радянським банком, тоді як лише 3,3% назвали таким «Приватбанк». Більше з радянським банком у 29,7% респондентів асоціюється «Ощадбанк» і у 6,7% – «Приватбанк».

Натомість з сучасною банківською установою у половини українців (53,3%) асоціюється «Приватбанк» і лише у чверті опитаних (25,9%) – «Ощадбанк». Виключно з сучасною банківською установою у 24,9% українців асоціюється «Приватбанк» і у 16,6% – «Ощадбанк».

Подібна оцінка може ґрунтуватися на якості обслуговування. Очевидно, що за часи Незалежності «Ощаду» так і не вдалося стати клієнтоорієнтованим. Лише 8,8% українців повністю задовольняє якість сервісу «Ощадбанку», тоді як для «Приватбанку» цей показник становить 30,3%.

Характеризуючи «Приватбанк», українці зазначають якісну роботу онлайн-сервісів (59%), зручність відділень (49,7%) та ставлення до клієнта (25,6%). Натомість 35,8% українців зазначили, що нічого не спонукає їх продовжувати користуватися послугами «Ощадбанку», а 13,7% заявили, що їм цей банк нав’язали.

Приватбанк, Ощадбанк, Active Group
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