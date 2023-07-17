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Зеленський: Своїм виходом із зернової ініціативи рф зриває свої домовленості з ООН та Туреччиною

18.07.2023 / 12:16
Президент України Володимир Зеленський після виходу рф із "зернової угоди" заявив, що треба робити все можливе для продовження використання цього чорноморського коридору.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав в інтерв’ю африканським ЗМІ, уривки з якого у Facebook наводить його речник Сергій Никифоров.

"Навіть без рф треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, – то всі готові продовжувати постачання зерна", – зазначив український президент.

Він нагадав, що між Україною і рф не було підписано жодних угод, тому своїм виходом із Чорноморської зернової ініціативи рф "зриває свої домовленості з генсеком ООН Гутеррешем і з президентом (Туреччини – ред.) Ердоганом".

"Я дав розпорядження нашому Міністерству закордонних справ, після офіційного сигналу російської федерації, підготувати наші офіційні сигнали до Організації Об’єднаних Націй і до Туреччини для того, щоб вони мені відповіли як Президенту України, що вони готові продовжувати нашу ініціативу", – додав Зеленський.

Зеленський, зернова угода
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