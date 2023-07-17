Зеленський: Своїм виходом із зернової ініціативи рф зриває свої домовленості з ООН та Туреччиною

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав в інтерв’ю африканським ЗМІ, уривки з якого у Facebook наводить його речник Сергій Никифоров.

"Навіть без рф треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, – то всі готові продовжувати постачання зерна", – зазначив український президент.

Він нагадав, що між Україною і рф не було підписано жодних угод, тому своїм виходом із Чорноморської зернової ініціативи рф "зриває свої домовленості з генсеком ООН Гутеррешем і з президентом (Туреччини – ред.) Ердоганом".

"Я дав розпорядження нашому Міністерству закордонних справ, після офіційного сигналу російської федерації, підготувати наші офіційні сигнали до Організації Об’єднаних Націй і до Туреччини для того, щоб вони мені відповіли як Президенту України, що вони готові продовжувати нашу ініціативу", – додав Зеленський.