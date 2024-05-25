КНР: Військові навчання є суворим попередженням зовнішнім силам, які підтримують незалежність Тайваню

Про це заявила речниця Управління у справах Тайваню уряду КНР Чжу Фенлянь, передає Укрінформ із посиланням на повідомлення відомства.

«Якщо елементи незалежності Тайваню не припинять свої провокації, Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) продовжить свої дії з непохитного захисту національного суверенітету та територіальної цілісності», - сказала Чжу, коментуючи військові навчання НВАК навколо Тайваню «Спільний меч-2024A» (Joint Sword-2024A) 23 – 24 травня.

Вона підкреслила, що ці маневри китайської армії були «рішучим покаранням за провокаційні заяви лідера регіону Тайвань» Лая Чінте, виголошені в понеділок 20 травня під час його інавгураційної промови.

«Ці навчання також є суворим попередженням зовнішнім силам, які підтримують незалежність Тайваню і втручаються у внутрішні справи Китаю», - додала речниця.

За її словами, материк ніколи не потерпить і не залишить жодного місця для діяльності, спрямованої на незалежність Тайваню, яку проводить його керівництво, але погрози Пекіна не направлені проти жителів острова.

«Всі контрзаходи спрямовані проти сепаратистської діяльності та зовнішнього втручання, а не проти співвітчизників Тайваню. Ми закликаємо співвітчизників Тайваню твердо стояти на правильному боці історії, об’єднатися з жителями материка і протистояти незалежності Тайваню заради світлого майбутнього національного возз’єднання й відродження», - заявила Чжу.

Зауважимо, що подібні заяви представників уряду КНР далекі від реального ставлення тайванців до перспективи встановлення влади Пекіна над островом та повної підтримки ними незалежності Тайваню.

Тайвань є демократично керованим островом, вищі органи влади якого – президент і парламент – обираються загальним голосуванням, тож конфігурація влади відображає настрої більшості тайванців.

Із 2016 року на президентських виборах перемагають кандидати від Демократичної прогресивної партії, що виступає за отримання островом незалежності й міжнародного визнання. Натомість лояльні до Пекіна політсили навіть за масштабної відкритої і прихованої підтримки Китаю з кожним волевиявленням втрачають голоси виборців.