Мао Нін: Китай вважає діалог і переговори єдиним життєздатним шляхом виходу з "кризи в Україні"

Про це у вівторок, 28 травня, свідчить відповідь речниці МЗС КНР Мао Нін на запитання Укрінформу стосовно закликів Китаю до деескалації у війні.

Так, у запитанні йшлося, чи адресує КНР свої заяви про необхідність зменшення напруженості на фронті росії, бо для москви вони мають зворотний ефект і після кожної з них рф вдається до нового кроку ескалації у війні.

"Китай вважає діалог і переговори єдиним життєздатним шляхом виходу з "кризи в Україні" (так у Пекіні продовжують називати війну). Усі сторони мають бути відданими деескалації ситуації та пошуку політичного врегулювання кризи", – сказала Мао Нін.

Також вона додала, що така позиція Китаю залишається чіткою та послідовною.

Агентство зазначає, шо Китай уникає називати агресора і жертву в російсько-українській війні, обмежуючись загальними заявами, проте з відповіді речниці МЗС можна дійти висновку, що Пекін звертається і до москви, яка просто ігнорує заклики свого найближчого союзника.