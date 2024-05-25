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Боррель: Через позицію Угорщини виділити Україні 6,6 млрд євро неможливо

29.05.2024 / 14:21
Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель дорікнув Угорщині, яка блокує на рівні ЄС військову допомогу Україні.

Про це Боррель сказав, прибувши на зустріч міністрів оборони країн Євросоюзу у вівторок, пише "Європейська правда".

Топдипломат ЄС пояснив, що Угорщина влаштувала блокаду через занепокоєння, які не стосуються питань оборони – зокрема, йдеться про права меншин та діяльність угорських компаній.

"Ми робимо все можливе, щоб вирішити ці проблеми. Але вони не мають стосунку до оборони – це питання захисту своїх національних інтересів", – сказав Боррель.

"Кожен захищає свої національні інтереси. Вони мають на це право, але має бути певна пропорційність у тому, як ви відстоюєте свої національні інтереси та наслідки рішення, яке ви блокуєте", – додав він.

Боррель зазначив, що у ЄС є сім законодавчих актів, які очікують на схвалення, щоб мобілізувати близько 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру. Однак через позицію Угорщини кошти виділити неможливо.

"Вчора міністр закордонних справ, і я думаю, що сьогодні міністр Умеров нагадає нам про те, що є критичними потребами для українців. Отже, ми маємо їх забезпечити. У нас є ресурси – ось що сумно. У нас є гроші. У нас є спроможність, але ми все ще чекаємо на рішення щодо реалізації нещодавно затвердженого Фонду допомоги Україні", – пояснив Боррель.

Боррель
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