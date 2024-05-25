Рада ЄС підкреслює критичну важливість прискорення поставок військового обладнання Україні

Про це йдеться у висновках сьогоднішнього засідання Ради ЄС з безпеки та оборони блоку, пише УНН.

«Рада ЄС підкреслює критичну важливість прискорених та інтенсифікованих поставок військового обладнання на основі термінових потреб України, зокрема боєприпасів, особливо для артилерії, ракет, протиповітряної оборони та артилерійських систем, а також безпілотних літальних апаратів, продовжуючи при цьому реагувати на середньо- та довгострокові потреби України. Вона вітає нещодавні ініціативи держав-членів щодо цього та продовжуватиме стимулювати подальші поставки. Рада ЄС закликає держави-члени також продовжувати використовувати Європейське оборонне агентство (EDA) та рамкові контракти "провідних країн", щоб терміново доставити Україні більше боєприпасів і ракет», - сказано у висновках.

При цьому Рада ЄС зазначила, що нещодавно створений Фонд допомоги Україні (UAF), як частина Європейського фонду миру (EPF), "і надалі керуватиметься терміновими потребами Збройних Сил України, що постійно змінюються".

"Рада ЄС вітає прогрес в ухваленні додаткових правових актів з метою імплементації Фонду допомоги Україні та інших заходів допомоги в межах EPF відповідно до правил імплементації EPF. Рада ЄС також вітає прогрес у розробці проектів законодавчих актів щодо спрямування надзвичайних надходжень від знерухомлених активів росії на користь України, зокрема з метою задоволення її найбільш нагальних військових потреб, зокрема через EPF", - зазначається у висновках.