Стало відомо, що Рада ЄС обговорить в Люксембурзі 23 жовтня

У документі зазначено, що "обговорення (...) буде зосереджено на зобов'язаннях (ЄС) у сфері безпеки".

Рада ЄС також розгляне розвиток ситуації у відносинах Вірменії та Азербайджану.

Далі проєкт порядку денного передбачає обговорення ситуації "в Ізраїлі та регіоні після терористичних атак" ХАМАС і "подій, що відбуваються в Газі".

Крім того, буде заслухано інформацію з інших актуальних міжнародних питань.