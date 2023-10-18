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Стало відомо, що Рада ЄС обговорить в Люксембурзі 23 жовтня

20.10.2023 / 09:10
Рада ЄС із закордонних справ на засіданні в Люксембурзі 23 жовтня обміняється думками щодо становища в Україні, випливає з попереднього порядку денного засідання, оприлюдненого в четвер у Брюсселі.

У документі зазначено, що "обговорення (...) буде зосереджено на зобов'язаннях (ЄС) у сфері безпеки".

Рада ЄС також розгляне розвиток ситуації у відносинах Вірменії та Азербайджану.

Далі проєкт порядку денного передбачає обговорення ситуації "в Ізраїлі та регіоні після терористичних атак" ХАМАС і "подій, що відбуваються в Газі".

Крім того, буде заслухано інформацію з інших актуальних міжнародних питань.

Рада ЄС
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