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Закриття соцмережі X в Європі: Маск розкритикував Business Insider як "несправжнє видання"

20.10.2023 / 13:19
Власник платформи соціальних мереж X Ілон Маск після появи публікації про розгляд ним можливості виведення сервісу, що раніше називався Twitter, з Європи у відповідь на нове законодавство ЄС, спростував її, назвавши новину "абсолютно неправдивою".

Маск розкритикував Business Insider як "несправжнє видання", пише УНН.

"Чергове абсолютно неправдиве від Business Insider. Це не справжнє видання", - зазначив він у соцмережі X.

Сайт Insider повідомив в середу, що власник платформи соціальних мереж X Ілон Маск розглядає можливість виведення сервісу, що раніше називався Twitter, з Європи у відповідь на нове регулювання інтернет-платформи в регіоні.

Twitter, Маск
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