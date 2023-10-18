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путін підтримав рішення не захищати нацменшини

20.10.2023 / 15:23
російський диктатор володимир путін підписав закон про денонсацію конвенції Ради Європи щодо захисту нацменшин.

Документ опубліковано на порталі правової інформації рф.

Закон було внесено на розгляд путіним наприкінці вересня. 10 жовтня його було прийнято держдумою, наступного дня текст законопроєкту схвалила рада федерації.

Як зазначалося у пояснювальній записці до нього Рада Європи у вересні 2022 року "суттєво обмежила повноваження російського експерта в Консультативному комітеті". росія втратила можливість брати участь у рішеннях і відстежувати випадки порушення прав меншин там, "насамперед російськомовного населення".

путін, Рада Європи
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