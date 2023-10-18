-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
15:23
путін підтримав рішення не захищати нацменшини
-
13:19
Закриття соцмережі X в Європі: Маск розкритикував Business Insider як "несправжнє видання"
-
09:10
Стало відомо, що Рада ЄС обговорить в Люксембурзі 23 жовтня
-
18:30
Лідер гурту «Машина времени» назвав головну відмінність між українцями та росіянами
-
14:21
Пашинян: Вірменія готова підписати мирний договір з Азербайджаном до кінця року
- 15:23
-
Популярное в рубрике
Шмигаль: Україна змінюється та наближається до Європи05.09.2023 / 10:12Последние новости рубрики
-
17:27
NYT: Економіка України пристосувалася до війни і почала відновлюватися
-
17:27
У Мінекономіки назвали потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці у 2024-2027 роках
-
14:21
Уряд Німеччини запропонував кроки для прискорення інтеграції українських біженців на своєму ринку праці
-
10:12
Bloomberg: Навіть коли закінчиться війна в Україні торговельні відносини між Європою та рф не відновляться
-
09:10
"Укроборонпром" змінив форму власності 28 підприємств
- 17:27
-
-
Популярное в рубрике
Имплантация и протезирование: какой вид процедуры лучше09.10.2023 / 01:43В современном мире потеря зубов является не только проблемой внешнего вида, но и значительным физиологическим недостатком. Длительное отсутствие зубов в ряду нарушает положение остальных зубных единиц, заставляя их постепенно смещаться, и чем шире пустота, тем быстрее происходит развитие патологии. Восстанавливать целостность зубного ряда сегодня помогают две процедуры: имплантация и протезирование. Хотя многие незнающие пациенты уверены, что это одно и то же, в действительности это две разные методики, каждая со своими особенностями. Чтобы понять, в чем разница между имплантацией и протезированием зубов, нужно прежде подробнее узнать о каждом способе.
Стрімкі хвилі тривоги: розшифровуємо панічні атаки23.09.2023 / 21:35Тривожні розлади, які часто супроводжуються неконтрольованими проявами страху та паніки, здатні суттєво погіршити якість життя. Вони можуть проявлятися у вигляді різних симптомів. Розуміння суті та причин цих розладів може бути першим кроком до ефективного лікування та повернення до здорового життя.
-
Популярное в рубрике
Проверка по номеру авто: алгоритм действий с YouControl04.09.2023 / 01:16Последние новости рубрики
-
-
-
-