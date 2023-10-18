Войти | Зарегистрироваться
05:17

воскресенье,
22 октября
Онлайн
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

Розвідка США: москва використовує шпигунів, соцмережі та ЗМІ для підриву віри в чесність виборів у всьому світі

21.10.2023 / 10:10
У п'ятницю, 20 жовтня, Сполучені Штати оприлюднили результати висновків американської розвідки, які були надіслані Держдепартаментом більш ніж 100 посольствам США в різних країнах світу.

Згідно з оцінками американської розвідки, "москва використовує шпигунів, соціальні мережі та російські державні ЗМІ для підриву віри населення в чесність демократичних виборів у всьому світі", повідомляє агентство Reuters.

"Це глобальне явище", - йдеться в оцінці. "Наша інформація свідчить про те, що високопоставлені російські урядовці, включно з Кремлем, бачать користь у таких операціях впливу і вважають їх ефективними".

Зазначається, що до активізації операцій зі здійснення впливу на вибори росію підштовхнули успіхи в поширенні дезінформації щодо виборів 2020 року в США та пандемії COVID-19.

"Успіх породжує успіх, і ми безумовно розглядаємо вибори в США як каталізатор", - цитує агентство високопоставленого співробітника Держдепартаменту, який виступав перед журналістами на умовах анонімності.

За його словами, цю оцінку надіслали понад 100 посольствам США в Америці, Європі, Азії та Африці для поширення серед урядів країн, що їх приймають.

За словами чиновника, Вашингтон поширює цю оцінку, "щоб випередити вибори, які очікуються в найближчий рік".

"Доповідь є останнім кроком Вашингтона в боротьбі зі спробами москви "посіяти нестабільність" у демократичних країнах, представляючи вибори як такі, що "не працюють, а уряди, що прийшли до влади, - як нелегітимні", - зазначає Reuters.

Reuters
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
21 октября
20 октября
19 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.