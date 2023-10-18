Розвідка США: москва використовує шпигунів, соцмережі та ЗМІ для підриву віри в чесність виборів у всьому світі

Згідно з оцінками американської розвідки, "москва використовує шпигунів, соціальні мережі та російські державні ЗМІ для підриву віри населення в чесність демократичних виборів у всьому світі", повідомляє агентство Reuters.

"Це глобальне явище", - йдеться в оцінці. "Наша інформація свідчить про те, що високопоставлені російські урядовці, включно з Кремлем, бачать користь у таких операціях впливу і вважають їх ефективними".

Зазначається, що до активізації операцій зі здійснення впливу на вибори росію підштовхнули успіхи в поширенні дезінформації щодо виборів 2020 року в США та пандемії COVID-19.

"Успіх породжує успіх, і ми безумовно розглядаємо вибори в США як каталізатор", - цитує агентство високопоставленого співробітника Держдепартаменту, який виступав перед журналістами на умовах анонімності.

За його словами, цю оцінку надіслали понад 100 посольствам США в Америці, Європі, Азії та Африці для поширення серед урядів країн, що їх приймають.

За словами чиновника, Вашингтон поширює цю оцінку, "щоб випередити вибори, які очікуються в найближчий рік".

"Доповідь є останнім кроком Вашингтона в боротьбі зі спробами москви "посіяти нестабільність" у демократичних країнах, представляючи вибори як такі, що "не працюють, а уряди, що прийшли до влади, - як нелегітимні", - зазначає Reuters.