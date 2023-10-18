ООН закликає негайно звільнити всіх заручників у секторі Гази

"Мій сьогоднішній заклик із Близького Сходу: негайна, необмежена та постійна гуманітарна допомога цивільному населенню в секторі Газа. Негайне та беззастережне звільнення всіх заручників", - написав він у мережі Х.

Гутеріш також закликав застосувати "негайні та цілеспрямовані зусилля щодо запобігання поширенню насильства, яке збільшує ризик його поширення".