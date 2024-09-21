Генсек ООН: Настав час для встановлення справедливого миру в Україні

Про це передає кореспондент УНН.

«Війна в Україні набирає обертів, і не видно жодних ознак її послаблення. Цивільні розплачуються за це збільшенням кількості загиблих та зруйнованими життями людей у спільнот. Настав час для встановлення справедливого миру на основі Статут ООН, міжнародного права та Резолюції», - сказав Генсек.

При цьому він заявив, що перспективи всього світу загалом затьмарюються погрозами застосування ядерного озброєння. Крім того, він визнав, що є країни, які нехтують міжнародним правом і не несуть відповідальності.

«Вони (країни – ред) можуть нехтувати міжнародним правом, можуть порушувати Статут ООН, можуть ігнорувати міжнародні конвенції з прав людини або рішення міжнародних судів, вони можуть наплювати на значні порушення гуманітарного права, вони можуть навіть вдертися в іншу країну, знищити ціле суспільство і повністю знехтувати добробутом власного народу. І після цього нічого не відбудеться. Ми спостерігаємо цю безкарність повсюдно: на Близькому Сході, в серці Європи, в регіоні Африканського рогу (Сомалійський півострів – ред.)», - заявив Генсек ООН.