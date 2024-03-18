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Гутерріш закликав до негайного припинення вогню у Секторі Газа

24.03.2024 / 16:20
Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав до негайного припинення вогню у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

"Настав час змусити замовкнути зброї", - сказав він, виступаючи з єгипетської сторони переходу Рафаха з анклавом.

Генсек закликав Ізраїль надати "повний, безперешкодний" доступ до гуманітарних товарів на всій території Гази. За його словами, до травня на півночі неминучий штучний голод.

"Настав час по справжньому наповнити Газу життєво необхідною допомогою. Вибір зрозумілий: або різке збільшення, або голод. Заблоковані вантажівки з гуманітарною допомогою на єгипетській стороні кордону - це моральна образа", - заявив Гутерріш, який також закликав до звільнення ізраїльтян. заручники.

"Я хочу, щоб палестинці в секторі Газа знали: ви не самотні. Люди у всьому світі обурені жахами, свідками яких ми всі є в реальному часі. Палестинці в секторі Газа, як і раніше, застрягли у постійному кошмарі", - додав він.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що глава ООН "звинуватив Ізраїль у гуманітарній ситуації в Газі", не засуджуючи при цьому бойовиків ХАМАС, які "крадуть" допомогу.

ООН, Гутерріш
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