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МВС Молдови: Ми перебуваємо в стані повномасштабної гібридної війни, яка посилилася з вторгненням в Україну

25.03.2024 / 14:21
Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос стверджує, що росія не відмовилась від намірів загарбати Молдову, проте ознак військової загрози країні наразі немає.

Слова Ефроса наводить молдовське видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

"Ми перебуваємо в стані повномасштабної гібридної війни. І вона посилилася з початку вторгнення в Україну. Українські війська стримують наступ, тому російська федерація змінила тактику, але не відмовилася від своїх намірів отримати Молдову", – зазначив міністр.

За його словами, у Молдові бачать спроби дестабілізації ситуації в країні, незаконне фінансування різних партій, спроби купити електорат. Водночас Ефрос підкреслив, що військове вторгнення Молдові зараз не загрожує.

"Жодних ознак військової загрози немає. Так, є спроби втручання в наші внутрішні справи, але суспільство повинно зберігати спокій і довіряти органам, що забезпечують громадський порядок", – додав він.

Міністр підкреслив, що заяви про нездатність Кишинева впоратися з кризою також можна віднести до елементів гібридної війни.

Молдова, Ефрос
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