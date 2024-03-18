МВС Молдови: Ми перебуваємо в стані повномасштабної гібридної війни, яка посилилася з вторгненням в Україну

Слова Ефроса наводить молдовське видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

"Ми перебуваємо в стані повномасштабної гібридної війни. І вона посилилася з початку вторгнення в Україну. Українські війська стримують наступ, тому російська федерація змінила тактику, але не відмовилася від своїх намірів отримати Молдову", – зазначив міністр.

За його словами, у Молдові бачать спроби дестабілізації ситуації в країні, незаконне фінансування різних партій, спроби купити електорат. Водночас Ефрос підкреслив, що військове вторгнення Молдові зараз не загрожує.

"Жодних ознак військової загрози немає. Так, є спроби втручання в наші внутрішні справи, але суспільство повинно зберігати спокій і довіряти органам, що забезпечують громадський порядок", – додав він.

Міністр підкреслив, що заяви про нездатність Кишинева впоратися з кризою також можна віднести до елементів гібридної війни.