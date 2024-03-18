Молдова та Україна розглядають можливість спільного патрулювання в Придністровському регіоні

Про це Ефрос повідомив молдавському виданню Ziarul de Garda.

Глава МЗС Молдови сказав, що здебільшого нелегально перетинають державний кордон чоловіки з України віком від 18 до 60 років. За його словами, для цього значною мірою використовується Придністровський регіон.

"Ми, практично, щотижня проводимо одну-дві операції по боротьбі та знищенню різних схем, які організовуються на території Республіки Молдова або громадянами Республіки Молдова, або громадяни Республіки Молдова разом з громадянами України. Очевидно, у нас також є фільтри на маршрутах, які йдуть з Придністров’я", - сказав Ефрос.

Молдова намагається мати більш тісні зв’язки з колегами в Україні та хоче відновити спільне патрулювання в Придністровському регіоні, зазначив міністр внутрішніх справ. Для стримування недегальної міграції Ефрос прговів переговори з українським колегою, пише видання.